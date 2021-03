Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har hatt smitte over alt. På skip, på sykehjem, på skoler, i barnehager. Hver gang har vi slått det ned ganske fort.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø ser lyset i enden av tunnelen.

Kommunen har fått kontroll på smittesituasjonen. Alle de tolv tilfellene den siste uka har kjent smittevei.

– Vi går vel alle og venter på vaksine nå, slik at ting skal begynne å normalisere seg, sier han.

Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø gleder seg til flere er vaksinert. Foto: Terje Pedersen

– Fredelig

– I øyeblikket er situasjonen ganske fredelig i Kristiansand. Men vi er veldig forberedt på at det ikke kan forventes å vare, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik.

Smitten kom ut av kontroll da sørlendingene tok vinterferie i slutten av februar. Restauranter måtte stenge, det samme måtte treningssentre og badeland.

Og folk ble for første gang bedt innstendig om å gå med munnbind i butikker og på bussen.

– I løpet av få dager ble det vanlig å se munnbind i bybildet, sier Vik.

Kommuneoverlege Styr Fjærtoft Vik beskriver smittesituasjonen i Kristiansand som fredelig. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Får hele tiden nye smittetilfeller

I Trondheim mistet de kontroll på spredningen av viruset rundt jul.

På det meste var det over 80 smittetilfeller på én dag.

Også her ble fritidsaktiviteter stengt ned. Munnbind ble påbudt.

I tillegg ble pensjonerte politifolk satt inn i jakten på karantenebrytere.

– Vi forholder oss til alt som dukker opp av smitte nå som om det er muterte varianter, sier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Hun sier de nå har kontroll på koronasmitten, men at de hele tiden får nytt påfyll av smitte.

I Trondheim har de nå kontroll på viruset, sier kommuneoverlege Tove Røsstad. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Hva er TISK?

Hva må egentlig til for å få kontroll når virus løper løpsk?

– Hvis smitten først har kommet ut av kontroll, så bryter det viktigste redskapet, TISK, delvis sammen. Man klarer ikke å spore alle smitteveiene, sier Røsstad.

NRK forklarer Hva er TISK? Bla videre Det viktigste våpenet i kampen mot smittespredning T - Testing Alle personer med koronasymptomer bør teste seg. I - Isolasjon De som er smittet med korona skal i isolasjon. Nærkontakter med symptomer skal også i isolasjon. S - Smittesporing Kommunene bruker mye tid på å finne ut hvem som kan ha blitt smittet. K - Karantene Nærkontakter til de som er smittet med korona skal i karantene. Visste du hva TISK sto for? Ja Ja 37% Nei Nei 63% 378 stemmer Forrige kort Neste kort

– Rådet er å være rask med å sette inn omfattende tiltak når smittetallene stiger, sier Vik i Kristiansand.

Kort oppsummert – gjøre det vanskelig for folk å møtes fysisk.

– Det er det man gjør overalt når TISK-kapasiteten overskrides, forklarer Røsstad.

Begge kommuneoverlegene innrømmer at de strenge reglene har negative konsekvenser.

– Vi kan ikke ha slike tiltak kontinuerlig i en forebyggende hensikt, men vi trenger å sette dem inn hvis smitten brer seg, sier Vik.

– Det har definitivt negative konsekvenser rent psykososialt. Men setter man ikke i gang tiltak, får man en betydelig smitteoppblomstring, følger Røsstad opp.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier de fortsatt ikke vet nok om hvor mye hvert enkelt tiltak bidrar til å stoppe smitten.

– Men vi har erfaring både fra Norge og fra andre land for at den samlede pakken av tiltak har effekt, understreker hun.

Folkehelseinstituttet skryter av innsatsen kommunene legger ned. Avdelingsdirektør Line Vold sier det er lov til å glede seg over lave smittetall. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Strengere tiltak foran påskeferien

Direktøren skryter av hvordan folk har tatt opp kampen med viruset. Bare i desember var det over 200 utbrudd rundt om i landet.

Hun sier det er grunn til å glede seg over at smittetallene går ned i Kristiansand og Tromsø.

– Samtidig er det jo sånn både i Tromsø, Kristiansand og andre steder at vi må følge nøye med og være klare til å reagere dersom situasjonen endrer seg, advarer hun.

En ny ferie er i gang. Før helga kom strengere tiltak som gjelder for hele landet. Vi skal unngå reising, utepils og bingo.

– Bekymringen er betraktelig redusert nå. De tiltakene som har kommet er veldig sterke, sier en lettet kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø.

Hotellene meldte at de var fullbooket i påskeferien. Hun så for seg en ny smittebølge etter besøk av påsketurister. Nå håper hun at kommunen unngår smitte utenfra.

Ordføreren går derimot inn i påskeferien med en stein i skoen. Han er bekymret for alle som er permittert.

– Reiselivsnæringen lukkes ned. De er usikre på om de har en jobb å komme til etter påske, sier han.

Før helga holdt Tromsø kommune pressekonferanse om koronasituasjonen. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen er glad for at regjeringen har innført strengere nasjonale tiltak. Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Mange vil være ensomme

På Torvet i Kristiansand står tre kamerater og nyter vårsola.

– Vi bruker munnbind stort sett hele tiden, sier de nærmest i kor.

Kameratene Lucas, Artem og Noah følger rådet om å bruke munnbind. Foto: Mathias Hamre / NRK

Politikerne har bestemt at de skal bruke munnbind. Lucas, Artem og Noah gjør som de får beskjed om.

– Vi har en befolkning som har vært imponerende når det gjelder å følge de anbefalinger og regler som gjelder, skryter kommuneoverlege Vik.

Men ordføreren i Tromsø er bekymret for innbyggerne sine.

– Mange vil være ensomme denne påska. Alle må være flinke til å ta en telefon, avslutter Gunnar Wilhelmsen.