Arkitektfirmaet Helen & Hard sitt konkurranseutkast «Navet» ble av en enstemmig jury utpekt som vinner.

– Bygget innretter seg på tomten på en spesielt god måte som ikke konkurrerer med den eksisterende situasjonen, men som fremhever og tydeliggjør den, sier juryen i sin begrunnelse.

Direktør John Olsen ved Vest-Agder-museet er svært fornøyd og mener «Navet» har den vide og fleksible bruken de ønsker.

– Det er et spennende bygg som vil tilfredsstille de kravene museet har til et formidlingsbygg for framtida. Det er godt tilpasset området her i Nodeviga og vil fungere godt i forhold til publikum, sier han.

Også ordfører Harald Furre svært godt fornøyd:

– Å ha et godt sted å formidle historie til nye generasjoner er sentralt for å ta vare på identiteten og stoltheten vår. Det er et nydelig bygg som viser den maritime historien til fylkesmuseet, og har gode arealer for utstilling og publikum, sier Furre.

Navet, sett fra nordvest. Foto: Vest-Agder-museet

Står klart i 2021

Bygget vil ligge på Odderøya i området mellom Lasaretthøyden, Nodeviga og Kommandantboligen, med gåavstand til Kilden og Kunstsiloen. Det er 11 år siden bystyret i Kristiansand gjorde første vedtak om museum på Odderøya. Formidlingsbygget skal stå ferdig i 2021.

Hovedmateriale i museumsbygget «Navet» er i tre og glass. Fasaden mot havna er bygget opp av vertikale tresøyler som gradvis knekker innover langs havnen mot inngangspartiet. Vest-Agder-museet beskriver prosjektet som ekspressivt, men stillferdig. Arkitekturen er formsterk, stram og har en tydelig konstruksjon som lett kan leses.

Vindusfasaden med utsikt mot byen. Foto: Vest-Agder-museet

– En gave å få jobbe videre med

Arkitektfirmaet Helen & Hard står også bak det prisbelønnede biblioteket i Vennesla. Nå ser de frem til å jobbe videre med bygget på Odderøya.

– Det er en stor gave å få jobbe videre med et prosjekt som vi er veldig fornøyd med selv. Vi har lagt vekt på å forstå situasjonen fordi det er så mye som er flott i konteksten her med Lasaretthøyden, museumshavna og de byggene som ligger lenger bak på øya, sier Siv Helene Stangeland i Arkitektfirma Helen & Hard.

Nybygget er kostnadsberegnet til mellom 150 og 160 millioner kroner, som skal fordeles mellom stat, kommune og fylkeskommune.

Det nye utstillingsbygget blir på om lag 4000 kvadratmeter.