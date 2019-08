Sletta Norges eldste friidrettsrekord

– Godt. Letta. Euforisk. Korleis skal eg beskrive det? Det er jo surrealistisk. Men samstundes var det litt venta også, seier den ferske norgesrekordhaldaren til NRK få minutt etter at konkurransen i Sierra Nevada i Spania er avslutta.

– Det er heilt utruleg at han skulle klare det. Vi er så glade. Eg fekk ein «snap» frå han tidlegare i dag der han gav uttrykk for at han var frisk i beina, seier Hildegunn Kiplesund.

Mora til lengdehopparen frå Trondheim klarte knapt å prate då ho tok telefonen, og stadfesta at sonen hadde sletta Kristen Fløgstad frå Søgne sin 46 år gamle lengderekord, som var på 8,02.

Den vart sett på Bislett stadion 4. august 1973.

Ingar Kiplesund sette ny norsk rekord i lengde. Dermed sletta han Norges eldste friidrettsrekord. Her poserer han ved resultattavla. Foto: Privat

Tre hopp over rekorden

Trønderen klinka til under eit stemne i Sierra Nevada laurdag, og fekk opp tre hopp over rekorden til Fløgstad.

Den nye rekorden er på 8,10 meter, og vart sett på over 2000 meters høgde.

Han hadde også to andre hopp på 8,04 meter og 8.08 meter.

– Det var tre hopp over, så det var liksom ingen tvil, seier lengdehopparen.

Sjå rekordhoppet til Ingar Kiplesund. Foto: Privat Du trenger javascript for å se video. Sjå rekordhoppet til Ingar Kiplesund. Foto: Privat

– Det er lenge sidan eg har lova han å lage til ei feiring viss han klarte rekorden. Det må eg ordne no. Han skal få invitere kven han vil, ler mora.

Mor og far Kiplesund var på hytte og følgde med på konkurransen via telefonen.

Kristen Fløgstad landa på 8.02 meter under eit stemne på Bislett i 1973 og sett ny norsk rekord. Den har stått heilt til 17. august 2019. Foto: NTB / NTB scanpix

– Veldig fortjent

Den gamle rekordhaldaren seier han har venta på at den skulle ryke.

– Eg skjønte at det hadde skjedd då du ringde meg no. Eg hadde håpa den kunne stå i 50 år, ler Fløgstad

– Nei, det er veldig fortjent. Eg visste det ville komme slik han har hoppa i år. Så det var like før, seier Fløgstad, som sjølv var funksjonær under nordisk juniorlandskamp i friidrett på Kristiansand stadion laurdag.

Kiplesund har brote mange barrierer denne sesongen. I juni hoppa han over åtte meter for første gong, under eit stemne i Göteborg.

Den nye norske rekorden er likevel bak VM-kravet. Kravet til Doha-VM i september er på 8,17 meter.

Ny og gammal rekordhaldar. Kiplesund og Fløgstad møttest under lag-EM i Sandnes førre helg. Foto: Privat