Slår alarm om hummerbestanden: – Vi må snu trenden nå

– Det står dårligere til enn vi har antatt. Passer vi ikke på nå, så går det galt, sier Kleiven.

Det sier forsker Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen i Arendal. Her har forskerne funnet nye tall for hummerbestanden langs norskekysten.

Bestanden har sunket med 92 prosent de siste 90 årene.

Hummeren er allerede vurdert som sårbar på rødlista. Kleiven mener det må tas kraftige grep for å bevare arten.

– Fisket må reduseres betydelig, og det trengs et større nettverk av fredningsområder. Et annet alternativ er å stoppe fisket helt.

Alf Ring Kleiven har forsket på hummerbestanden langs norskekysten. Foto: Mathias Hamre / NRK

Resultatet deles nå med myndighetene. Målet er å få hummeren tilbake langs norskekysten.

Selv om bestanden har blitt mindre, frykter ikke forskeren av hummeren vil utryddes. I alle fall ikke med det første.

– Den har vist seg robust, men vi må snu trenden nå. Vi må bygge bestanden, ikke fiske opp det som er.

Har ikke merket nedgangen

Hobbyfisker Fredrik Axelsen i Kristiansand er positiv til endringer i hummerfisket.

– Å begrense antall teiner kan vært en god idé, det er jo ingen som lever av å fiske hummer.

Hobbyfisker Fredrik Axelsen sier han ikke har merket nedgangen i hummerbestanden. Foto: Mathias Hamre / NRK

Selv har han ikke merket nedgang i bestanden. Han bor i et område som har lange fisketradisjoner.

– Hummerbestanden rundt Flekkerøya har ikke gått ned slik jeg ser det.

Axelsen understreker at han stoler på forskningen, men at han og kameratene stort sett får like mye i teinene.

– Vi trekker stort sett opp det samme som vi har gjort de siste 15–20 årene, sier han.

Til det har forskeren svaret klart.

Havets kardinal er truet. Bestanden har sunket med 92 prosent de siste 90 årene. Foto: Fredrik Myhre / WWF Verdens naturfond

Bedre teiner

Forskningen har nemlig tatt hensyn til den teknologiske utviklingen av hummerteinene.

Forskerne har gjort forsøk med fire forskjellige teiner som er blitt brukt gjennom i historien.

– De er blitt mer effektive. Før var det mindre innganger og teinene hadde ikke fangstkammer. Da hadde hummeren større sjanse til å slippe ut, sier Kleiven.

Forskjellige teiner er blitt brukt i hummerfisket gjennom historien. Foto: Mathias Hamre / NRK

Andelen moderne to-kammerteiner har bidratt til at hummerfangsten er blitt mer effektiv.

– Med de nye teinene burde man ta opp to til tre ganger så mye som før, det gjør man ikke fordi bestanden er langt mindre, forklarer Kleiven.