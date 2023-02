Slår alarm etter flere overdosedødsfall – frykter rottegift i kokain

«Det mistenkes ketamin i amfetaminet og rottegift og fentanyl i kokainen. Ta vare på hverandre!!!»

Det var feltsykepleien som mandag gikk ut med en advarsel på Facebook. Både i Grimstad og Arendal har de fått urovekkende varsler.

Facebook-post fra feltsykepleien i Grimstad. Foto: Skjermdump fra Facebook

Bekymring i rusmiljøet

– Det har kommet inn meldinger til våre tjenester fra ulike brukere om at det er urent og sterkt stoff i omløp, sier Ørjan Fossheim.

Han er enhetsleder i avdeling livsmestring i Arendal kommune.

Fossheim forteller at kommunen tar meldingene på alvor.

Hva er ketamin og fentanyl? Ekspandér faktaboks Ketamin er et legemiddel som brukes til narkose, smertelindring og behandling av depresjon. Som rusmiddel fås ketamin i pulver som typisk inntas ved sniffing. Fentanyl er et syntetisk opioid. Stoffet er 100 ganger sterkere enn morfin og 50 ganger sterkere enn heroin. Fentanylpreparatene kommer som pulver, tabletter, nesespray og øyendråper. Kilde: ACTIS og Rusopplysningen

– Hadde det ikke vært bekymring i miljøet, hadde de ikke meldt ifra til oss.

Han viser til at det er politiet som må ta seg av etterforskning, men at kommunen har et stort fokus på forebygging.

På jakt etter svar

Politiet i sørlandsbyen har startet etterforskning for å finne svar på hva som har utløst de mange overdosedødsfallene.

– Politiet har sett en tendens med langt flere overdosedødsfall enn normalt. Det gjør oss bekymret, sier seksjonsleder Helge Torsvik ved Arendal politistasjon.

Torsvik vil foreløpig ikke gå ut med tall på hvor mange overdosedødsfall fordi det er tidlig i etterforskningen. Man ønsker mer kunnskap om årsak og sammenheng.

Seksjonsleder Helge Torsvik ved Arendal politistasjon. Foto: Kristin Olsen / NRK

Men NRK får opplyst fra kilder at det kan dreie seg om et titalls dødsfall i rusmiljøet de siste månedene.

Obduksjoner kan gi svar

Torsvik sier også de er kjent med informasjon om at det kan dreie seg om urene stoffer og ekstra sterke medikamenter. Derfor er de opptatt av å få raskt svar på prøvene som er sendt til Folkehelseinstituttet (FHI) for analyse.

– Politiet vet det verserer mye rykter i rusmiljøet. Det er ikke unaturlig i en slik situasjon. Derfor er vi opptatt av å få fakta på bordet. Først da kan vi gi gode svar, sier Torsvik.

FHI vil også stå for obduksjon av personer som har dødd av overdosedødsfall i Arendal. Utfordringen er at ventetiden nå er på flere uker. Det kan derfor ta lang tid før det foreligger svar som kan gi viktig informasjon.

Her er hele advarselen som har gått ut til personer i rusmiljøet i Arendal. Foto: Kristin Olsen / NRK

Ikke første gang

Politiet har bedt FHI prioritere å få ferdig analyse av hvilke stoffer som er funnet i kroppen på avdøde – selv om den endelige obduksjonsrapporten ikke foreligger.

– Vi er opptatt av å finne fellestrekk mellom sakene. Derfor ønsker vi å vite om det er stoffer som går igjen eller en kombinasjon av disse, sier Torsvik.

For ett år siden gikk feltsykepleien i Grimstad ut med en lignende bekymring. Den gangen fryktet man at det var blandet rottegift inn i amfetamin. Brukere følte seg dårlige og fortalte om økt tørste, tørrhet i huden og kjente seg uvel.

I 2012 ble det funnet rottegift i amfetaminet som var i omløp i Ørsta og Volda.