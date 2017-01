Skummelt med platedebut

Det hele startet i unge dager da mandalitten Jan Birger Gran og en kompis fra Lyngdal begynte å spille gitar sammen.

– Den av oss som kunne synge reneste skulle være vokalist, og det ble meg, sier Gran, og ler.

Siden har han dyrket musikk som sin store hobby, men plateinnspillingen har han ventet med til nå.

– I en alder av 38 år syntes jeg det er kjempeskummelt å gi ut mine egne sanger, sier platedebutanten.

Tunge temaer

Bak artistnavnet The Looming skjuler det seg flere betydninger.

– The Looming kan bety flere ting, forklarer Gran.

– Det kan bety hildring eller luftspeiling, men det kan også bety noe som er truende, noe som ikke er slik som man tror at det er, utdyper han.

– Jeg føler navnet kler musikken min rent stemningsmessig, konkluderer Gran.

Han henter inspirasjon fra mange av artistene han selv har lyttet til, når han lager låtene sine.

– Noe er pop, noe rock og så har jeg alltid vært inspirert av prog-rock, så min musikk blir en blanding av alt dette, forklarer han.

Og siden han stort sett har hørt på engelskspråklige artister, føler han at det er naturlig å bruke det engelske språket.

– Jeg har ikke så lett for å skrive «happy-låter», smiler Gran, og legger til at det ofte blir tunge temaer i sangene han skriver.

Jan Birger Gran er ute ed debutplate under navnet The Looming. Foto: Janne Aateigen / NRK

Lokale hjelpere

Det er med gitaren på fanget sangene til.

– Ofte kommer det en setning som setter i gang skriveprosessen, forklarer Gran.

– Jeg jobber mye med tekstene og legger vekt på det personlige.

Som «The Looming» har han med seg erfarne, lokale folk på innspillingen. Han roser både Kjetil Grande, Gunnar Sæther og Morten Martens for inspirerende samarbeid.

– Når du har ventet så lenge før du gir ut musikken din, vil du at det skal være bra, understreker Jan Birger Gran og legger til at han har et håp om at andre også vil like sangene sine.