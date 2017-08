Skuffet over ruskjøring

31 personer ble anmeldt for kjøre båt i ruspåvirket tilstand på Agder i sommer. Sjøtjenestekoordinator i Agder politidistrikt, Miriam Stausland, er skuffet over det høye tallet. Men hun er fornøyd med at de ikke har hatt noen alvorlige båtulykker i sommer.