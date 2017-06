Skuffet over Ingebrigtsen-fravær

Arrangøren er skuffet over at Ingebrigtsen-brødrene ikke stiller til start under elitestevnet i friidrett i Kristiansand onsdag kveld. – Vi er lei oss for det, men det blir uansett et flott stevne, sier leder i arrangørkomiteen Inger Brit Steinsland.