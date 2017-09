Skuffet over henleggelse

– Jeg vil råde min klient å påklage denne saken til riksadvokaten, sier Svein Erling Jensen. Han er advokat for faren til 16-åringen. De er skuffet over at saken ble henlagt etter at en 16-åring ble funnet druknet i Lundevatnet mellom Vest-Agder og Rogaland.