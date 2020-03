Med en laks mellom beina viser den finske samtidskunstneren Iiu Susiraja seg frem. Kunstneren bruker seg selv på utradisjonelt vis. Fotografiene i utstillingen «Dry Joy» beskrives som brutalt ærlige med bruk av hverdagsobjekter på merkelige måter.

Justvik skole i Kristiansand fikk alt servert gratis av Sørlandets Kunstmuseum. Med egen buss ble en fjerdeklasse transportert inn utstillingen som provoserer mange. Flere foreldre reagerer sterkt.

– Jeg fikk nesten sjokk og spør meg hva vil vi voksne formidle til barna våre når vi sender dem til en slik utstilling, sier Heidi Tobiassen.

Hun er selv mor til elever ved Justvik skole.

Heidi Tobiassen ble sjokkert da hun fikk høre hva elevene ved Justvik skole fikk se ved Sørlandet kunstmuseum. Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

Har sendt ut beklagelsesbrev

På en lukket foreldregruppe på Facebook er det flere foreldre som kritiserer skolen for kunstutflukten. Enkelte mener utstillingen er pervers og seksualiserende, og ikke egner seg for barn i ti års-alderen.

Etter alle foreldrereaksjonene innser rektoren at de burde ha tenkt seg om en gang til før de sendte tiåringene av gårde.

– Vi legger oss helt flate og beklager. Vi har sviktet og burde naturligvis ha sjekket bedre hva slags type kunstutstilling dette er. Det var ikke meningen at noen skulle oppleve dette som støtende, sier Anne Mansoor, fungerende rektor ved Justvik skole.

Skolen har sendt brev til alle foreldrene for å beklage saken etter at NRK tok kontakt for en kommentar.

– Ingen grunn til å beklage

Mona Pahle Bjerke er høgskolelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo og kunstkritiker i NRK, hvor hun anmeldte Iiu Susirajas utstilling senest i februar. Hun fnyser av reaksjonene.

– Jeg synes det er hårreisende. Det er ingenting å beklage, for det er ikke veldig seksuelt. Dette handler om at vi ikke tåler å se den overvektige kloppen avkledd, slår Bjerke fast.

Hun mener finnen har lyktes med utstillingen.

– Disse reaksjonene viser viktigheten av dette kunstprosjektet. Kunstens oppgave er å avkle forestillinger vi ikke er klar over at vi har. Dette er et interessant eksempel på slik kunst.

Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke ser ingen grunn til å skjerme barn fra Iiu Susirajas kunstutstilling. Foto: Werner Anderson

Tar selvkritikk

Direktøren på Sørlandets Kunstmuseum vet han serverer en kunstutstilling som provoserer. Fotografiene til kunstneren vekker sterke følelser hos mange. At fjerdeklassinger ble invitert til denne utstillingen, tar direktøren selvkritikk på.

– Mot denne aldersgruppen burde vi ha forberedt skolen bedre på hva slags utstilling dette er, sier administrerende direktør Reidar Fuglestad ved Sørlandets Kunstmuseum.

– Mener du dette er en utstilling som passer for tiåringer?

– Jeg kan se at en tiåring kanskje får feil reaksjoner på det som her formidles, svarer direktøren.

Reidar Fuglestad, administrerende direktør ved Sørlandets Kunstmuseum, tar selvkritikk for å ha vist kunstneren Iiu Susirajas utstilling til yngre skoleelever.

Har vist bildene til egne barn

Kunstkritiker Pahle Bjerke mener Susirajas utstilling skiller seg positivt ut i det hun mener er en gjennomseksualisert bildevirkelighet. Selv har hun vist sine egne barn deler av kunstprosjektet.

– Jeg tenker dette egner seg ganske godt for barn. Mine yngste på elleve år syntes dette var interessant, for det er mye humor i Susirajas kunst, forteller Bjerke.

– Hva tenker du om beklagelsen fra Sørlandets Kunstmuseum?

– Jeg synes det er håpløst. Her er det ingen grunn til å ta selvkritikk. Dette er et viktig kunstprosjekt.

Foreldrene som har kritisert skolen er derimot glad for at rektor beklager.

– Jeg forventer at det skolen tar med barna på er trygt og passer for alle, uansett bakgrunn. Det har ikke denne utstillingen her tatt høyde for, mener mamma Tobiassen.