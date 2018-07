Klokken ti over fire skriver politiet på Twitter at brannen er under kontroll. De vil likevel være i området for å følge med på brannutviklingen.

– De som er evakuert kan returnere, skriver politiet.

Det var i totiden at brannvesenet fikk melding om brannen ved Saltrød i Arendal.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. – Brannen er i området ved Fisketjern, skriver politiet på Twitter.

Flere evakuerte

Til NRK opplyser Stig Trondsen ved 110-sentralen i Agder at brannområdet er på 40x40 meter.

– Brannen er i et ulendt terreng, så det er litt omfattende, sier Trondsen.

Fædrelandsvennen skriver at vitner i området mener området er større, på om lag 50x50 meter.

Ukjent brannårsak

Trondsen sier at det er noe vind i området, men at brannen virker å spre seg i et relativt rolig tempo.

Luftambulansen bidrar til å undersøke hvor skogbrannen startet, men foreløpig har de ingen svar.

Ifølge Trondsen skal også brannårsaken være ukjent.

NRK har tidligere nevnt at skogbrannfaren i landet er på et rekordhøyt nivå.