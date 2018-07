Brannvesenet meldte om skogbrannen på Liansheia i Froland ved 15-tiden. Brannen er under utvikling.

Vakthavende brannsjef Hans Henrik Stokke sier til NRK at de mistenker at årsaken til brannen kan være et lynnedslag mandag.

– Det er 22 mannskaper på stedet, seks biler, flere firehjulinger og et helikopter som gjør seg klar til å bistå, sier Stokke til NRK.

– Kan eskalere raskt

– Det er forferdelig vanskelig å komme seg fram i området. I tillegg er det en del vind. Det ble innledningsvis tilkalt tolv brannmenn, men brannen har siden eskalert. Vi kommer til å trenge flere, sier vaktleder Terje Rymør i 110-sentralen i Agder til NTB.

Skogbrannen er ikke langt unna et område i Froland der det brant 30.000 mål i 2008.

– Det er tørt og ikke særlig grønt og friskt der det brant i 2008. Om denne skogbrannen når dit, er det fare for at brannen eskalerer voldsomt, sier han.

Mandag forbød brannvesenet i Agder all skogsdrift på grunn av den ekstreme tørken. I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart, mens i Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag.

Flere mindre branner

Også mandag ble det meldt om flere mindre branner i skog og terreng i Agder-fylkene etter lynnedslag.

Både i Grimstad, Tvedestrand, Risør, Froland og Åmli ble det meldt om mindre branner.