Skogbrann i Kvinesdal

– Vi har ikke kontroll på den nordøstlige delen av brannen, men nå som vi får hjelp av et brannhelikopter, håper vi på å få kontroll i løpet av kvelden.

Det sier innsatsleder Torbjørn Høyland til NRK klokken 19 lørdag kveld.

Brannvesenet i Kvinesdal rykket ut til skogbrannen rundt klokken 15 lørdag ettermiddag.

Ifølge Kvinesdal24, ble brannen oppdaget av folk som så mye røyk. Disse skal ha varslet brannvesenet.

Da NRK snakket med vaktleder Kai Bentsen rundt klokken 17, kunne han ikke si om brannen var under kontroll eller ikke, men at de jobbet med å få på plass et helikopter for sikkerhets skyld.

Et drøyt kvarter senere var et skogbrannhelikopter på vei fra Larvik til Kvinesdal.

Tidligere i kveld meldte politiet at det brant i et område på én kvadratkilometer. De tror brannen være forårsaket av gnister fra et bål fredag kveld.

Flere skogbranner

Brannen i Kvinesdal er ikke den eneste i Agder i dag. I ettermiddag var det også en skogbrann ved Kvellandsvannet i Hægeland. Den fikk brannvesenet i Hægeland og Finsland raskt kontroll på.

Lørdag ettermiddag pågikk etterslukking på stedet.

Skogbrannfare flere steder

Ifølge yr.no er det skogbrannfare flere steder i landet nå. Det gjelder steder i de fleste fylkene.

Av disse har de fleste fått gult farevarsel, som indikerer at det er fare for skogbrann.

Andre har fått oransje farevarsel, som betyr at det er stor fare for skogbrann.