– Jeg vil først bare si unnskyld til Roger, Ørjan og Rikard, for det er ikke sikkert jeg får sjans til det igjen.

Slik startet haglemannen (28) sin forklaring i Agder tingrett. Han står tiltalt for drapsforsøk på sine tre kamerater, men nekter straffskyld.

– Han erkjenner å ha skutt, men ikke med hensikt om å drepe, sier hans forsvarer Johannes Wegner Mæland.

Natt til 20. juni 2020 skjøt han med pumpehagle mot vennene på et nachspiel på Stoa i Arendal.

Det ene offeret, Roger Strand, ble hardt skadet, og måtte til slutt amputere det ene beinet. Alle de tre ofrene sliter fortsatt både psykisk og fysisk etter det som skjedde.

Den tiltalte mannen var tydelig preget under sin forklaring, og sa han gjerne ville fortelle sannheten.

28-åringen forklarte seg i detalj om hva som skjedde. Men det er en ting han ikke kan svare på.

– Jeg fatter det ikke

Det var sol og sommer juni-kvelden i 2020. Det var mange som møttes i båter i Nidelva.

– Vi var ute og drakk og koste oss, hadde det hyggelig og gøy. Det kom stadig flere folk. Det var god stemning, sa tiltalte i retten.

28-åringen sier han på et tidspunkt falt i vannet og ble klissvåt.

Han forteller om at han havnet i slagsmål på land etter at han ble nektet å sitte på i en bil.

Han begynte å gå hjemover, men ikke lenge etter ble han plukket opp av to av ofrene, som kjørte han til der bilen hans stod parkert.

Så kjørte han hjem.

– Jeg skjønner ikke hva som skjedde, men jeg låste hagla ut av våpenskapet, ladet det og tok flere patroner i lomma.

– Jeg tar hagla opp i nevene

Han forklarte at han var ruset da han etter hvert satte seg bak rattet og kjørte til Roger Strand og nachspielet.

Med en fulladet pumpehagle mellom forsetene.

– Jeg husker at jeg ble bedt om å dra hjem, og at det var helt greit. Men så lurer jeg på om Roger slo bildøra i meg, og jeg fikk beinet i klem i bildøra, sa han.

– De gikk, og jeg tar hagla opp i nevene og sikter på beina til Roger og fyrer av tre skudd. Så hører jeg Ørjan og ser han holder seg for kneet og roper høyt «satan (navn på tiltalte)». Da var det som om jeg våknet til, forklarte han.

28-åringen fortalte at han ikke visste hva som skjedde med kroppen hans, men at han fikk panikk. Han kastet hagla inn i bilen og kjørte hjem.

På spørsmål fra dommer om hvorfor han gjorde det svarer han:

– Jeg fatter det ikke. Jeg skjønner det ikke selv engang. Jeg vet ikke hva som har fått meg til å gjøre sånn. Jeg aner ikke.

Hører stemmer

Den tiltalte er en ivrig jeger, og fortalte i retten at han lærte å skyte før han kunne sykle.

I retten tirsdag kom det frem at det ble brukt to forskjellige typer ammunisjon, begge egnet til å drepe vilt opp til rådyr.

– Jeg husker at jeg gjorde det. Men jeg husker ikke hva og hvorfor. Jeg skulle ønske jeg kunne sitte her og gi en grunn. Men beklager, det har jeg ikke, sa han.

Mannen forklarte at han har hørt stemmer i hodet siden 2018. Da han kjørte hjem etter skytingen skal han ha hørt en stemme som sa «du skal få det greit i fengsel. Og sånne ting.»

– Jeg skammer meg over det som faen. Jeg vil ikke snakke om det.

Retten skal ta stilling til om mannen er strafferettslig tilregnelig. Det er oppnevnt to sakkyndige som følger rettssaken. De skal også spørre ut tiltalte senere i rettssaken, dersom de mener det er nødvendig.

– Uttalelser fra flere under etterforskningen gjorde at det måtte undersøkes. Det mente også de sakkyndige når de begynte å se på saken. Det er viktig at vi får belyst så godt som mulig om han har vært tilregnelig eller ikke, sier forsvarer Johannes Wegner Mæland.