Skeptisk til ny havnegate

Næringsforeningen i Kristiansand frykter at den planlagte nye veien langs havna i sentrum vil svekke handelen i Kvadraturen. Det sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson. Vestre Strandgate skal kun være for kollektivtrafikk og all annen biltrafikk må bruke den nye havnegata.