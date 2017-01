Skal utvide helikopterbase

Helikopterområdet sør for Hartevatn i Bykle skal utvides. Politikerne i Bykle sa i fjor høst ja til at Knut Axel Ugland Holding AS får kjøpe grunnen til og rundt helikopterbasen sør for Hartevatn. Bykle-ordfører Jon Rolf Næss er positiv til planene.