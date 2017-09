Skal ta opp kampen mot mobbing

Den enkelte skole

Det første du bør gjøre er å ta kontakt med en ansatt på skolen som du stoler på. Den ansatte skal varsle rektor om saken. Rektor skal etter det sørge for at saken blir undersøkt og at det blir laget en aktivitetsplan med tiltak for at eleven skal få det bra igjen.

Fylkesmannen

Dersom du ikke fornøyd med det skolen har gjort, kan du henvende seg til Fylkesmannen med en klage. Du kan klage ved å sende e-post, melde saken via det digitale skjemaet som finnes på fylkesmennenes nettside eller ved å ringe Fylkesmannen der du bor.

Mobbeombudet

Andre som kan hjelpe er mobbeombud som finnes i noen kommuner og fylkeskommuner og elev- og lærlingombud for videregående opplæring.

Barneombudet

Barn som har spørsmål kan sende dem til oss anonymt på Spør Barneombudet.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet har nettsiden nullmobbing.no som inneholder informasjon til elever og foreldre.

Du kan søke råd hos Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager.

Organisasjoner

Det finnes flere organisasjoner, foreldrenettverk og stiftelser som hjelper foreldre og deler sine erfaringer med mobbesaker.

Kilder: Barneombud Anne Lindboe og Utdanningsdirektoratet