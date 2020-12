Bare én tredel av nettkundene fremmer krav etter å ha mistet strømmen, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Fra 1. januar 2021 trenger du ikke lenger å søke om kompensasjon for strømbrudd. Nye strømmålere sørger for at dette vil skje automatisk.

– Tidligere kunne vi ikke se at kundene hadde brudd, men nå har vi full oversikt.

Det sier avdelingsleder i Agder Energi Nett, Elin Huseth Johansen.

Nye AMS-målere gjør det mulig for Agder Energi å se når kundene har strømbrudd. Foto: May Britt Risbruna / Agder Energi Nett

Gjelder hus og hytte

Det er NVE som har vedtatt at regelverket for utbetaling av kompensasjon for langvarige strømbrudd skal endres.

Endringen i forskriften skal gjøre det lettere for folk å få det de har krav på.

– Mange hadde ikke fått med seg at de hadde krav på kompensasjon, eller de syntes det var for tungvint, sier seksjonssjef Tore Langset.

Endringen gjelder for alle husholdninger og fritidsboliger med smarte målere i Norge. Den gjelder ikke for næringskunder.

Seksjonssjef Tore Langset i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: Stig Storheil / NVE

– Mye enklere for kunden

Før har kundene selv måttet søke om kompensasjon når de opplever lengre strømbrudd.

De fleste husholdninger har nå nye og smarte målere, såkalte AMS-målere. De gjør det mulig å se hvem som har vært uten strøm, og hvor lenge.

– Nå trenger ikke kundene gjøre noen ting selv, kompensasjonen skal komme automatisk. Det gjør det jo mye enklere for kunden.

Kunder som ikke har smartmålere har også krav på kompensasjon, men de må selv varsle nettselskapet om at strømmen er borte.

Store mengder snø og dårlig vær er eksempler på ting som fører til at man mister strømmen, i korte eller lengre perioder. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Strømbrudd over 12 timer

NVE har også justert hvordan kompensasjonen skal beregnes: