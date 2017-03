Skal hjelpe fattige familier

Kristiansand setter i gang prosjektet «Nye mønstre - trygg oppvekst» som skal hjelpe fattige familier. Nye familiekoordinatorer skal følge ti familier hver over fem år. I løpet av året er målet at 30 familier får et slikt tilbud, sier helse- og sosialdirektører Wenche P. Dehli.