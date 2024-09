– Dette er en veldig spesiell sak. Min klient er overrasket over at det i det hele tatt har blitt en sak, sier advokat Nils Anders Grønås.

Han er forsvarer til én av de fire unge kvinnene som er tiltalt for voldtekt og medvirkning til voldtekt av ei venninne under en bursdagsfest i 2022.

Saken har en strafferamme på inntil ti år.

De fire kvinnene nekter straffskyld, opplyser forsvarerne til NRK.

Det er satt av sju dager til rettsforhandlingene i Agder tingrett i Kristiansand. Foto: Thomas Sommerset / NRK

Skal ha brukt sexleketøy

De unge kvinnene er jevnaldrende, oppvokst i et lite bygdesamfunn i Agder.

Under bursdagsfesten til den fornærmede skal de fire venninnene ha utsatt henne for et overgrep, ifølge tiltalen.

Tre av dem skal ha holdt henne fast, mens en fjerde venninne utførte overgrepet.

Det skal blant annet ha blitt brukt en vibrator, ifølge tiltalen.

Dro på overgrepsmottak

Den fornærmede skal ha prøvd å vri seg unna, og flere ganger bedt dem om å stoppe.

Etter det NRK kjenner til, dro den fornærmede på overgrepsmottaket et par dager etter hendelsen.

– Det var ingen tvang involvert. Dette var frivillig fra alle parters side, mener advokat Grønås.

Hans klient ser frem til å forklare seg når rettssaken starter denne uken.

– Det har selvfølgelig vært en påkjenning for alle involverte parter, og en ekstremt stor belastning.

Advokat Åshild Schmidt bistår den fornærmede kvinnen i saken. Foto: Christina Cantero / NRK

– Presser grenser

Åshild Schmidt er bistandsadvokat for den unge kvinnen som skal ha blitt utsatt for overgrepet.

Hun ønsker ikke å kommentere saken før rettsrunden er i gang, men sier på generelt grunnlag at hun er bekymret for dagens ungdomskultur.

– Ungdommen i dag, også jenter, utforsker og presser grenser i stadig større grad. Og jeg erfarer som bistandsadvokat at mange ungdommer opplever press til å delta i situasjoner som de ikke ønsker. Det er bekymringsfullt, sier Schmidt til NRK.