Skal ha påført en rekke knivstikk

30-åringen fra Romania er siktet for å ha forsøkt å drepe sin kone med flere knivstikk. Han nekter straffskyld, skriver Fædrelandsvennen. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling i dag. Forsvarer Sveinung Søndervik Johnsen sier til avisen at mannen ikke husker hva som skjedde under Vesterveibrua, og derfor føler seg uskyldig.