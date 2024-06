Skal ha lokket mann i «sexfelle» - beskyldt for pedofili

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene ble lokket til et møte av ungdommer i Agder, der de filmet han, anklaget han for pedofili og publiserte videoen på nett.

– Politiet ble kjent med hendelsen da vi mottok en anmeldelse fra fornærmede i begynnelsen av mai, sier fungerende politifaglig etterforskningsleder i Agder politidistrikt, Karoline Holmgren Skarpenes.

Møtet mellom mannen og ungdommene i Agder ble filmet og senere publisert på minst to sosiale medium.

Ble møtt av flere ungdommer

I videoen blir det vist frem en meldingstråd som fremstår som en meldingsutveksling med mannen.

NRK har valgt å ikke dele denne meldingstråden der meldinger av seksuell karakter blir skrevet.

I meldingsutvekslingen er også alder tema.

På møtestedet blir mannen møtt av flere ungdommer.

I videoen blir han filmet og ført til en benk der han blir bedt om å sette seg. De krever også å få mobiltelefonen hans.

Lyden av stemmene i videoen er forvrengt.

På benken blir han holdt fast imens det blir skrevet store bokstaver i panna hans.

– Hva har jeg gjort, spør mannen i videoen.

– Du er her for å møte en 15 år gammel gutt, svarer en av dem.

– Jeg skulle hilse på en. Han sa ikke at han var 15 år, svarer mannen i videoen.

Ordet «pedo» blir også nevnt av en av ungdommene.

I videoen blir mannen også identifisert med fullt navn og personlige opplysninger.

Fem personer pågrepet

Torsdag i forrige uke ble fem personer i alderen 16-19 år pågrepet og siktet i saken.

– De er siktet for frihetsberøvelse basert på det vi vet om hendelsen så langt. Jeg kan ikke gå inn på hva de ulike aktørene har forklart i avhør, sier Skarpenes.

NRK har vært i kontakt med flere av forsvarerne til de siktede.

– Min klient erkjenner ikke straffeskyld, sier Knut Henning Larsen som representerer en av de siktede.

Hverken han eller de andre advokatene vil kommentere saken.

Politiet omtaler etterforskningen av saken som «betydelig».

– Vi har forklaringer både fra fornærmede og de siktede. Når det gjelder motivet har vi flere hypoteser. Vi håper at gjennomgang av digitale enheter, sammenholdt med øvrige bevis vil gi oss svar på det, sier etterforskningslederen.

– Hvilket miljø de siktede tilhører og om de har forgreininger til andre grupperinger eller nettverk er noe av det etterforskningen forhåpentligvis vil gi svar på, sier hun.

Siktet for videodeling

Politiet opplyser at de er kjent med at hele eller deler av hendelsen er filmet og delt. De understreker at det er straffbart å dele denne type videoer videre.

En person er siktet for å ha delt videoen.

– Vi vurderer fortløpende samarbeid med andre enheter og distrikter, sier etterforskningslederen.

NRK har vært i kontakt med mannens bistandsadvokat.

– Min klient ønsker å gi politiet ro og tid til å etterforske saken og ønsker derfor ikke å komme med noen uttalelser nå, sier mannens bistandsadvokat Jorunn Karin Ingebretsen til NRK.

Flere videoer på nett - Kripos bekymret

NRK fortalte onsdag at videoer der såkallet «pedojegere» går til angrep sprer seg på nettet.

I løpet av kort tid er det publisert tre norske videoer i sosiale medium der personer jakter på personer de mener er pedofile. De kaller seg selv «pedojegere».

I Luster i Sogn og Fjordane er en 14-åring siktet for drapsforsøk etter at en mann i 50-årene ble angrepet og stukket med kniv flere steder på kroppen.

Mannen er siktet for å ha avtalt et møte med barn under 16 år, med mål om seksuell handling.

– Utviklingen den seneste tiden gjør oss bekymret både for bruk av alvorlig vold og at ungdom tidlig i tenårene er involvert i disse gruppene, sa Guro Skjerve, leder for etterretningsseksjonen i Kripos til NRK onsdag.