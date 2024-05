Skal ha drept hund og kastet den inn i matbutikk

– De ansatte ble varslet av kunder som så den døde hunden liggende ved døra. De synes det var skremmende, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder-politiet.

Han forteller om hendelsen 16. mai, hvor en mann i 30-årene ble bedt om å ta med hunden sin ut av matbutikken Coop Extra på Birkeland i Agder.

– Siden kan det tyde på at han har gått hjem, tatt livet av hunden og puttet den i en plastpose, som han kastet inn i butikken igjen, sier Paulsen.

Plastposen var gjennomsiktig.

Ser alvorlig på saken

Nå er mannen siktet for brudd på Dyrevelferdsloven på grunn av måten han skal ha tatt livet av hunden på. Undersøkelser viser at hunden har et kutt over strupen.

Han er varetektsfengslet i fire uker, og politiet vil be om forlenget fengsling.

Politiet ser alvorlig på saken.

– Det handler både om det han gjør mot hunden, men også at han går tilbake og kaster hunden inn i butikken.

Mannens bevegelser er fanget på video i butikken.

– Vi ser at han kaster fra seg hunden i inngangspartiet, sier Paulsen.

Nå er mannen siktet for brudd på Dyrevelferdsloven på grunn av måten han skal ha tatt livet av hunden på, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen i Agder-politiet. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Ansatte ba om besøksforbud

Kunder oppdaget først den døde hunden, og gav beskjed til de ansatte. NRK har vært i kontakt med nærbutikken, men de ønsker ikke å uttale seg.

Butikken har satt i gang flere tiltak for de ansatte. De har fått tilbud om samtaler og annen oppfølging. Kjeden har faste rutiner på uønskede hendelser.

– Ellers har vi hatt løpende kontakt med politiet, og vi har krevd besøksforbud for den aktuelle personen, sier regionleder Rikke Eg Nilsen i Coop Extra.

Ettersom mannen ble varetektsfengslet så mente politiet det ikke var nødvendig med besøksforbud.

Tettstedet Birkeland ligger i Birkenes kommune i Agder.

Det er advokat Nils Anders Grønås som er mannens forsvarer. Han sier til NRK at han ikke vil kommentere saken.

Ikke fornøyd

Paulsen har ikke inntrykk av at det oppsto en krangel da mannen ble bedt om å gå ut av butikken med hunden.

– Han var ikke fornøyd med at han måtte gå fra butikken, men han gjorde det, og egentlig ganske udramatisk.

– Virket han sint?

– Det er vanskelig å si, men det er i alle fall ikke noen hendelse som i seg selv ville ha endt hos oss i politiet. Jeg tror heller ikke butikken oppfattet at det ville skje noe videre, sier Paulsen.

Mannen har ikke latt seg avhøre, men han snakket om hendelsen til politifolkene han var i kontakt med etter pågripelsen.

Mannen er siktet for brudd på Dyrevelferdsloven. Ifølge politiet skal sakkyndige vurdere hans tilstand. Foto: Victoria Marie Nordahl / NRK

Drepte samboeren

Paulsen bekrefter at politiet er kjent med mannen fra før. Han bodde på Østlandet før han flyttet til Sørlandet.

Mannen i 30-årene ble i 2010 dømt til fengsel i 17 år for å ha tatt livet av sin tidligere samboer i Asker. Han ble prøveløslatt tidligere i år og bosatte seg i Birkenes.

Før rettssaken om drapet ble mannen undersøkt av sakkyndige psykiatere. De mente at det var stor fare for at mannen ville begå nye voldshandlinger.

Påtalemyndigheten ba derfor om forvaring, men lagmannsretten mente det ikke var grunnlag for dette. Dommen endte med en tidsbestemt fengselsstraff fordi retten mente det ville sikre samfunnsvernet i lang tid fremover.

De la den gang til grunn at han var tidligere ustraffet og ikke hadde vært voldelig før.

Blir vurdert av sakkyndige

Hunden er levert til obduksjon, og politiet er i ferd med å oppnevne sakkyndige for å vurdere mannens mentale helsetilstand.

To av de ansatte på butikken er avhørt. Blant annet vedkommende som pratet med mannen første gangen han var inne.