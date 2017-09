Skal gi enda mer presise værdata

Den troner 625 meter over havet og gir oss værdata for den sørlige delen av Norge og de nære havområder utenfor. Siden åpningen i august 2000 har værradaren i Hægebostad sendt videre signaler om hvor det regner og snør. Etter 17 år skal hele innmaten skiftes ut. Derfor har den vært ute av drift i september.

overingeniør Espen Aspestrand ved Meteorologisk institutt lover bedre værdata etter oppgraderingen av radaren i Hægebostad. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vil unngå feil

– Den gamle radaren begynte å dra på årene, sier overingeniør Espen Aspestrand ved Meteorologisk institutt.

– Den har fungert bra til nå, men tilgang på reservedeler er vanskelig, og sannsynligheten for at det skal oppstå feil, øker. Derfor tar vi et grep nå.

Panoramautsikt fra Stakksteinsliknuten i Hægebostad. TV-masta ved Kristiansand 50 km unna er lett å se. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Fra toppen av Stakksteinsliknuten i Hægebostad er det panoramautsikt over hele den sydvestre del av Norge. TV-masta ved Kristiansand 50 km unna er lett å se. Radaren vil få fem ganger så stor rekkevidden når den er ferdig oppgradert, noe som betyr bedre data fra områdene lengst borte.

– Nå blir det dessuten adskillig lettere å oppdage nedbøren, sier Aspestrand.

Servicetekniker Tomas Pandel fra produsenten Selex i Tyskland på plass i værradaren i Hægebostad. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Bedre data

Selve radaren står inne i kuppelen. Servicetekniker Tomas Pandel fra produsenten Selex i Tyskland på plass.

– Nå har vi raskere prosessorer og bedre maskinvare enn for 17 år siden, sier han.

– Den nye radaren vil gi en stor forbedring.

Signalene fra værradaren settes sammen til animasjoner av nedbørens bevegelse. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Radarene på Røst, Rissa og Bømlo blir trolig de neste som skal oppgraderes. Men radaren i Hægebostad er snart klar igjen, og det gir nye muligheter

– Med den nye radaren kan vi si mer presist hva slags nedbør som er på vei – om det er sludd, hagl, snø eller regn, sier Espen Aspestrand.