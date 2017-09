Skal etterforske lekkasjer

Spesialenheten for politisaker har besluttet å etterforske lekkasjer som skal ha skjedd under etterforskningen av dobbeltdrapet i Kristiansand i desember 2016. Like før rettssaken publiserte flere medier svært detaljerte opplysninger fra avhør med den drapstiltalte 16-åringen.