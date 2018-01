Skal etterforske 21-åringens dødsfall

– Vi har fått flere henvender fra media, som lurer på om han ble tatt vare på i går. Dette er en naturlig del av etterforskningen videre, sier etterforskningleder i Agder-politiet Jan Ove Torsen.

Vurderes om det ble gjort riktige tiltak

I går kveld bekreftet både politiet og Røde Kors at det kalde været, og det faktum at 21-åringen var beruset da han sist ble sett, var to ting som gjorde at leteaksjonen fikk høy prioritet.

Per Juell Larsen, Lensmann i Søgne og Sogndalen, bekrefter at det vurderes om det ble gjort riktige tiltak i går.

– Jeg registrer at det er et tema folk snakker om i Søgne, sier han til NRK.

Det var flere mannskap på sjøen for å lete etter 21-åringen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Nektet alkoholserving

– Hvis en person ikke i stand til å ta vare på seg selv, er det et politioppdrag. Da skal politiet vurdere om personen bør til legevakt eller lignende, fortsetter lensmannen.

Unni Øydne Pettersen er daglig leder for Vertshuset Høllen Brygge, der 21-åringen sist ble sett i går kveld.

– Han var der i en time og ti minutter. Han drakk totalt en øl. Bartenderen, som er en venn av avdøde, ga han deretter vann.

Selv om 21-åringen ble nektet alkoholservering og til slutt bedt om å forlate restauranten, sier Pettersen at han ikke ble oppfattet som overstadig beruset.

– Han bodde rett i nærheten, og han virket ikke så full. Han som jobbet her ga han en klem og sa god natt.

– Vi har selvsagt rutiner. Er noen for fulle varsler vi politiet.

Klokken åtte kvelden etter ble han funnet død i sjøen, få meter unna restauranten.

Mannen ble sist sett 01.30 på Høllen Brygge i Søgne. Der ble han også funnet mange timer senere, i sjøen.

Vitneavhør

Jan Ove Torsen sier at etterforskningen vil vise om det er noe politiet eller andre kunne gjort annerledes i går kveld.

– Det er en diskusjon som ofte kommer, om når man bør ta kontakt med politiet. Det er øyet som ser og opplever, det er vanskelig å si hva som er rett og galt. Vi kommer tilbake med en vurdering i denne saken på et senere tidspunkt, forklarer Torsen.

Vitner vil bli kalt inn til intervju, men Torsen tør ikke si nøyaktig når dette blir.

– Det er uvisst i hvilken utstrekning etterforskningen vil fortsette, men vi jobber videre med å finne svar. Vi intervjuet noen vitner i går, men noen av disse intervjuene ble avbrutt av det tragiske funnet.

Ifølge Torsen fikk politiet den første bekymringsmeldingen av pårørende rundt 14.30. To timer senere kalte de inn Røde Kors og startet en leteaksjon.