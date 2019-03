– Jeg er bare glad for at liv ikke gikk tapt. Alt annet kan erstattes, men det er klart det ikke er noen grei situasjon. Det er triste greier, sier Osmund Rafoss, som driver bilforretninga Åmot Bil AS.

Han vart vekket tidlig søndag morgen med melding om at flere biler sto i full fyr.

– Området er sperret av, så jeg har ikke oversikt over skadene, men bygningene ser hele ut, sier han.

Åtte biler helt utbrent

De første meldingene om brannen kom inn ved 5.30-tiden.

– Brannvesenet var tidlig på stedet med tolv brannmenn. De fikk raskt kontroll på brannen. Det er ikke lenger spredningsfare, opplyste 110-sentralen Agder ved 6-tiden.

Agder politidistrikt opplyste rett før 6.30 at brannen var slukket.

– Det har brent i 17 biler. Åtte av bilene er helt utbrent. Det vil bli foretatt tekniske undersøkelser når bilene er avkjølt, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Miriam Stausland til NRK.

Det er foreløpig ikke kjent hva som utløste brannen. Foto: Tor Magne Gausdal

Brannårsaken ikke kjent

Det er ikke kjent hva som utløste brannen som startet utenfor en bilforhandler i Kvinesdal.

– Disse bilene har stått i Industrigaten i Kvinesdal. De har stått utenfor bygningen til en bilforhandler der.

– Etterforskningen vil forhåpentligvis si noe om brannårsaken. Hvis det er noen som har sett noe så vil vi veldig gjerne høre fra disse vitnene, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Miriam Stausland.

Innehaveren har ingen formening om hva som har startet brannen.

– Det har jeg ingen formening om. Jeg vet ikke hva som har skjedd, annet enn at flere biler er skadet. Nå er det brannvesenet og politiet som har saken, sier han.