Sjubarnsmor tiltalt for to drap: Vil hindre politiagent å vitne

Kvinnen i 40-årene står tiltalt for å ha drept både sin egen far og sin ekssamboer.

Faren ble funnen død i sitt eget badekar i 2002, mens ekssamboeren ble funnet død på et hotell i Kristiansand i 2014.

En politiagent klarte å bli venn med den nå drapstiltalte kvinnen, og på denne måten klarte politiet å få ut opplysningene de trengte for å kunne arrestere sjubarnsmoren. Hun ble siktet for to drap, og er nå tiltalt.

Denne politiagenten er blant vitnene som skal forklare seg når rettssaken starter 12. november.

Men nå sier forsvarer Olav Sylte at det kan bli aktuelt å kreve at agenten ikke får forklare seg.

Han viser til at det ved slike operasjoner skal lages en plan i samsvar med loven, som sier noe om hva politiet kan og ikke kan gjøre.

– Ut fra de opplysningene jeg har mottatt så kan det se ut som at denne infiltrasjonen, og denne agenten, har gått utover planen som er satt, sier Sylte.

Forsvarer Olav Sylte, mener det kan være begått lovbrudd i forbindelse med spaningen på hans klient. Han vurderer nå å be om helt, eller delvis, avskjæring av politiagenten som vitne.

Mulig brudd på menneskerettighetene

NRK har fått opplyst at et av de viktigste bevisene mot kvinnen stammer fra da politiet gikk undercover.

Sylte har bedt om å få oversendt planen fra statsadvokaten, men har så langt ikke fått den.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med statsadvokat Leif Aleksandersen, men til Fædrelandsvennen sier han at det forelå en gyldig godkjennelse for operasjonen.

Sylte vil ikke gå nærmere i detalj om hva eller på hvilken måte han mener politiagenten har gått utover rammene i den godkjente planen før han har gått grundig gjennom den, men sier det handler om grunnleggende menneskerettigheter.

– Spørsmålet her er om de rettighetene som er gitt i blant annet menneskerettighetskonvensjonen, som gjelder som norsk lov, er fulgt eller overtrådt, sier Sylte.

Tror politiagent får vitne

En mulig begjæring om avskjæring vil bli avgjort av retten.

Men ifølge partner i advokatfirmaet Hjort DA, Erling Olav Lyngtveit, så skal det på generelt grunnlag, mye til før retten vil avvise den typen bevis.

Det er en fri bevisførselsadgang for norske domstoler. Erling Olav Lyngtveit, advokat

– Det må være en rettslig holdbar begrunnelse for å avskjære et bevis, og det at en polititjenestemann- eller kvinne som har opptrådt under fiktiv identitet, forteller om dette, er ikke noe ulovlig ervervet bevis i seg selv, sier Lyngtveit.

Erling Lyngtveit fra advokatfirmaet Hjort DA, har lang erfaring som strafferettsadvokat. Han mener det er lite sannsynlig at retten vil nekte politiagenten å vitne mot den drapstiltalte kvinnen. Foto: Karl Erik Brøndbo / NRK

Lyngtveit har lang erfaring som strafferettsadvokat, statsadvokat og tidligere fast forsvarer for Høyesterett.

Ifølge han så er normal høyesterettspraksis at det kreves at det er snakk om et ulovlig ervervet bevis, og selv da er det ikke nødvendigvis at beviset blir avskåret.

– Det er en fri bevisførselsadgang for norske domstoler, så mitt stalltips er at dette beviset vil bli ført, sier Lyngtveit.