Sjubarnsmor dømt til 21 års forvaring: – Hun er sjokkert

– Hun er sjokkert. Det var ikke det resultatet hun hadde sett for seg, sier medforsvarer Katja Hakvaag Kristiansen.

En drøy måned etter at rettssaken mot kristiansandskvinnen ble avsluttet, falt dommen i Kristiansand tingrett.

Hun er dømt til 21 års forvaring for drap på sin eks-samboer og sin far. Hun er også dømt for å ha dopet ned en ekskjæreste gjentatte ganger. Det var TV2 som først meldte dommen.

– Det ligger an til at det blir en anke og den er allerede berammet, sier medforsvareren.

43-åringen sto tiltalt for å ha dopet ned og druknet faren sin, Øyvind Terje Olsen i 2002. Tolv år senere skal hun ha dopet ned og kvalt faren til to av hennes barn, Øystein Hagel Pedersen på et hotellrom.

Hun er dømt på alle punkter.

Kvinnen er dømt til å betale 780.000 kroner i oppreisningserstatning til tre av sine barn og en ekskjæreste. I tillegg må hun betale nær 150.000 kroner i erstatning til sistnevnte.

Øyvind Terje Olsen ble 52 år gammel. Han ble funnet død i sitt eget badekar. Hans egen datter var den siste som var sammen med han kvelden i forveien. Foto: Privat

Fornøyd med dommen

Etterforskningsleder Øystein Jørgensen i Kripos, er fornøyd med resultatet.

– Vi er veldig tilfreds med at kvinnen er dømt på alle punkt. Dette har vært mange år med mye hardt arbeid, sier Jørgensen.

I løpet av den to måneder lange rettssaken mot kristiansandskvinnen, endret Statsadvokaten tiltalen fra å gjelde to forsettelige drap, til to overlagte drap.

Aktor Leif Aleksandersen la ned påstand om lovens strengeste straff; 21 års forvaring. Han mener det er stor fare for at hun vil begå nye, alvorlige handlinger. Forsvarer Olav Sylte la ned påstand om full frifinnelse, og hevder politiet på ingen måte kan bevise at det er snakk om drap.

Aktor Leif Aleksandersen la ned påstand om 21 års forvaring, mens forsvarer Olav Sylte krevde full frifinnelse. Foto: NRK Sorlandet

Familie, barnefedre og barnevernsansatte fortalte i retten om vold og drapstrusler fra kvinnen.

Rettspsykiaterne konkluderte med at kvinnen ikke var psykotisk da hendelsene skjedde. De mener hun har sterke psykopatiske trekk, og lider av flere ulike personlighetsforstyrrelser.

115 personer soner en forvaringsdom i Norge, men bare fire av disse er kvinner.

Sjubarnsmora var den siste som var sammen med Øystein Hagel Pedersen på hotellrommet kvelden i forveien. Foto: Politiet

Arv og omsorgsrett

Påtalemyndigheten mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Kristiansandskvinnen var også tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før Hagel Pedersen døde. Politiet mener hun testet ut doser på han, og brukte han som «prøvekanin».

Kvinnens ekskjæreste vitnet i retten, og fortalte at han var glad han er i live. Politiet mener kvinnen dopet han ned tre ganger. Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Kvinnen har nektet straffskyld, nektet å forklare seg etter at hun ble sikta, og nekta å forklare seg i retten.

Undercoveragent i flere år

Helt siden ekssamboeren ble funnet på hotellrommet, har politiet mistenkt kvinnen. En undercoveragent, den såkalte «Anna Andersen», ble satt inn i etterforskningen. Helt frem til kvinnen ble pågrepet og siktet i september 2017, trodde hun politikvinnen var en venninne.

De hemmelige opptakene fra deres møte, var viktige bevis i retten.

Tiltalte ga «Anna» etterhvert detaljert innføring i hvordan hun kunne drepe sin plagsomme kjæreste, fiktive «Kalle».

Kvinnen har nettopp forlatt hotellrommet der ekssamboeren blir funnet død. Hun førsøker her å ta ut penger på hans bankkort. Du trenger javascript for å se video. Kvinnen har nettopp forlatt hotellrommet der ekssamboeren blir funnet død. Hun førsøker her å ta ut penger på hans bankkort.

13-åring skal ha overhørt planlegging

Tre måneder før kvinnens far blir funnet død i badekaret, overhører ei 13 år gammel jente sin egen far og tiltalte planlegge at de skal dope mannen ned og drukne han i badekaret. Dette ifølge hennes eget vitnemål i retten.

Hun fortalte om opplevelsen like etter at faren døde i 2016, og politiet mener hennes detaljerte forklaring er et av sakens viktigste bevis.