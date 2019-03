Sjubarnsmor dømt for drap på far og samboer: Forklarer seg for første gang

Kvinnen ble tidligere i vinter dømt til 21 års fengsel og forvaring for å ha drept faren i 2002 og ekssamboeren i 2014.

Ankesaken mot den drapsdømte kvinnen fra Kristiansand startet i Agder lagmannsrett tirsdag denne uken. Hun erklærte seg ikke skyldig på samtlige tiltalepunkt.

Kvinnen starter med å fortelle om en fin oppvekst i Kristiansand. Hun hadde et nært forhold til sin mor og mormor. Hun er på gråten når hun snakker om dette.

Faren hadde hun ikke fast samvær med, forteller hun.

– Jeg var der når jeg hadde lyst.

Hun forklarer også at hun var sammen med faren tidligere samme dag han døde, men at hun dro hjem på kveldstid. Neste dag var hun sammen med moren sin.

Etter spørsmål fra administrator om barnevern og omsorgsrett, svarer sjubarnsmoren at hun ønsker en pause.

Kvinnen nekter som kjent for de to drapene. Hun nekter også for å ha dopet ekssamboeren ned med sovetabletter.

– Vi pleide å ruse oss sammen, sier 43-åringen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

«Prøvekanin»

Det er satt av tre dager til forklaringen.

– Det betyr at enkelte av påstandene som vitnene har fremført ikke vil kommenteres. Hun skal ikke kommentere alle relasjonene som hun har hatt til de over 100 vitnene, understreker kvinnens forsvarer, Olav Sylte.

Påtalemyndigheten fikk fullt gjennomslag for sine påstander da saken gikk i Kristiansand tingrett. De mener hun drepte faren for å få ut en stor arv, mens motivet for å ta livet av barnefaren skal ha vært for å selv få omsorgsretten for sønnene.

Kristiansandskvinnen var også tiltalt for å ha dopet ned en ekskjæreste tre ganger i månedene før den tidligere samboeren døde.

Politiet mener hun testet ut doser på ekskjæresten og brukte han som «prøvekanin».

Det nekter kvinnen for.

Hun forklarer at de begge pleide å ta sovetabletter for å ruse seg. Kvinnen viser til en konkret episode der ekskjæresten mener hun dopet ham ned, og fulgte han ut til en taxi.

– Det er ikke sånn jeg husker det.

