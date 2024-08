Sjokktap for Vipers: – Vi trenger tid

Vipers tapte 28–29 borte mot Storhamar i serieåpningen i den norske håndballserien for kvinner.

Det var det første tapet mot et norsk lag siden februar 2020, da Storhamar slo dem sist.

Etter det har Vipers spilt 125 kamper mot norske lag uten å tape.

– Storhamar gjør en god kamp. Vi slurver for mye, og da straffer Storhamar oss. Jeg hater å tape. Men vi gjør noe bra, så vi får ta med oss det, sier Jamina Roberts til TV 2 etter kampen.

Katrine Lunde sier seriestarten ikke ble som de hadde håpet på.

– I dag har vi ikke helt dagen. Men det er deilig å vite at man har fire spillere hjemme som blir klar til neste kamp, sier Lunde til TV-kanalen.

Svekket til storkampen

Målvakten tenker på Nina Koppang, Carin Strömberg, Marta Tomac og Jana Knedlikova som av ulike årsaker ikke var med i serieåpningen.

Nykommer Strömberg, som ble presentert fredag, ble ifølge TV 2s kommentator ikke klar grunnet at papirene rundt overgangen ikke ble godkjent i tide til seriestarten. Koppang, som har fått ansvaret med å erstatte russiske Anna Vjakhireva som ble solgt til Brest, hadde blitt syk før helgen.

Før kampen mente flere at Storhamar hadde en god mulighet til å påføre Vipers sitt første tap mot norsk motstand på fire og et halvt år.

– Dette betyr alt. Vi har jobbet så hardt, forberedt oss godt og gjort alt riktig. Endelig ga det resultat, sa Storhamars Anniken Obaidli til TV 2.

Økonomiske problemer

Vipers har slitt med økonomiske utfordringer. I sommer ble det klart at klubben trenger tre og en halv million kroner for å unngå konkurs før nyttår, og ytterligere halvannen million før utgangen av februar.

Vilde Jonassen har vært i klubben siden 2015. Hun kaller de økonomiske problemene for «elefanten i rommet».

– Jeg prøver å tenke at vi ikke blir påvirket av det, men det ligger jo der litt baki, som en elefant i rommet. Men når vi er på banen, så fokuserer vi på det. Vi spillere kan ikke gjøre noe annet enn å prestere sportslig, så det er det vi fokuserer på, sier Jonassen.

Vilde Jonassen er den spilleren som har vært lengst i Vipers. Hun har tro på at mesterlaget vil slå tilbake. Her sammen med spanske Paula Arcos på en tidligere trening. Foto: Kjetil Samuelsen / NRK

– Trenger tid

Veteranen mener årets Vipers-stall er både god nok og bred nok. Kantspilleren tror mesterlaget vil slå tilbake.

– Vi har spilt sammen i to uker. Vi har hatt mange som har vært ute i OL. Men vi trenger litt mer tid til å få bygd opp dette gode laget som vi har nå.

Men Vipers har ikke god tid. Allerede neste helg spiller de første kamp i Mesterligaen, borte mot franske Brest.

Sjokkåpning

Hjemmelaget åpnet klart best på Hamar. Etter ti minutter ledet de siste års sølvlag i den norske serien 5–2 over suverene Vipers.

Men Vipers slo tilbake, og tre minutter senere var det 5–5.

Lagene fulgte hverandre utover i omgang, før rosatrøyene gikk opp i en tremålsledelse. Fem minutter før hvilen ledet gjestene 12–9.

Men Storhamar viste muskler i sluttminuttene av omgangen, og et mål rett før pausesignalet sikret 14–14 til hvilen.

Storhamar holdt helt inn

Storhamar fortsatte å være et eller to mål utover i andre omgang. Ni minutter før slutt gikk de derimot opp i 26–23.

Tre minutter før slutt sørget Jamina Roberts for 26–28 med sitt åttende mål i kampen.

Rett etterpå kunne nykommer Mia Emmenegger ført Vipers ett mål bak, men hun bommet.

Dermed kunne Storhamar gå opp til 29–26 med drøye to minutter igjen.

Men Vipers hadde ikke gitt opp. Først reduserte Silje Waade, så Mia Emmenegger. Med 17 sekunder igjen lå Vipers bare ett mål bak.

Men Storhamar beholdt roen, og kunne juble for seier. Riktignok brøt sekretariatet inn, og ville at dommerne skulle se en mulig angrepsfeil fra Storhamar på video. Det kunne gitt Vipers et straffekast og en mulighet til å sikre uavgjort. Men dommerne så ikke noe galt, og den sensasjonelle seieren var et faktum.