Sjelden sopp funnet i Norge for første gang

Vi er i Kalkheia i Kristiansand, noen få kilometer nord for sentrum.

Det var her Inger-Lise Fonneland var på sopptur for to år siden og kom over en sopp hun aldri tidligere hadde sett.

Inger-Lise Fonneland er ofte i Kalkheia på jakt etter nye og spennende soppfunn. Foto: Kai Stokkeland / NRK

I denne bynære skogen er det et artsmangfold som mange ikke er klar over og det skyldes blant annet at området er kalkrikt og har mye eikeskog, ifølge Fonneland.

Det er funnet flere sjeldne sopper her og Kalkheia har derfor blitt et yndet leteområde for soppelskere som jakter noe nytt og spennende.

Et sjeldent funn

– Dette er et helt fantastisk soppområde og det var her jeg fant denne sjeldne soppen. Det var en liten sopp, en slørsopp, litt anonym, veldig lekker, litt lysebrun, 8-10 centimeter stor, og den hadde god duft. Jeg tenkte at det måtte være noe spesielt med denne soppen og tok den med meg hjem, sier Fonneland.

Hun prøvde selv å finne ut av hva slags sopp det var ved å se nærmere på den i mikroskop og bruke soppbøker og andre hjelpemidler, men hun fant ikke ut av det og tok kontakt med noen andre soppeksperter.

Inger-Lise Fonneland er en skikkelig soppekspert og kan se forskjell på cirka 100 ulike sopper ute i naturen, men den hun fant for to år siden kjente hun ikke igjen. Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Jeg sendte den inn, og hørte ikke noe mer. Men nå nylig fikk jeg svar. De har undersøkt soppens arvestoff og kommet til at det er en Cortinarius pseudoarcuatorum som jeg har funnet. Den er ikke funnet i Norge før og ble funnet ny i Norden på Gotland i år 2000, sier Fonneland.

Hun tror det er kalken som er hovedårsaken til at denne soppen trives nettopp på Gotland og Kalkheia i Kristiansand.

– På Gotland fant de soppen i et beiteområde i en kalkfuruskog. Den er kalkelskende og relativt varmekrevende, så her på Sørlandet og Kalkheia er det fine forhold, avslutter Fonneland.