Siste deltaker ute før finalen: – Enormt takknemlig

– Jeg har fått maks ut av de forutsetningene jeg hadde, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg.

Orienteringsløperen ga alt hun hadde for å hevde seg mot sine gjenværende konkurrenter fredag kveld.

Men kampen om finalebilletten ble for hard.

Smerte, viljestyrke og nok en rekord

For det var ingen som sparte på kreftene i siste del av semifinalen i Mesternes mester.

Vinnerviljen skulle til pers, og den ble testet grundig allerede i første konkurranse.

«Krampetrekning» går kort og enkelt ut på å holde bena strakt ut så lenge som mulig mellom to strømførende rør.

Selve gjennomføringen ble ikke like enkel.

Smerten melder seg raskt hos samtlige, men håndballspiller Håvard Tvedten blir den første som tar støtet og ryker.

Anne Margrethe Hausken Nordberg hentet frem alle krefter, men måtte nøye seg med tredjeplass i første øvelse. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Duellen står til slutt mellom alpinist Aksel Lund Svindal og toppklatrer Magnus Midtbø.

Forrige uke tok Svindal storeslem og sikret to rekorder, men nå blir seiersrekken brutt.

– Det var greit å få jekket ham ned litt, sier Midtbø lattermildt.

Magnus Midtbø vant kveldens første øvelse. Han lå nest dårligst an poengmessig, og sier seieren betydde mye. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Og den gode flyten fortsetter for Midtbø også i kveldens andre konkurranse.

I «Kronidioten» skal deltakerne bevege seg gjennom en hinderløype så mange ganger som mulig i løpet av sju minutter. Aksel Lund Svindal gir alt. Men denne gangen holder det kun til en tredjeplass. Håndballspiller Håvard Tvedten kjemper seg til en andreplass. Anne Margrethe Hausken Nordberg beskriver øvelsen som grusom. Hun havner på fjerdeplass og er dermed ute av Mesternes mester. Helt øverst havner Magnus Midtbø. På sju minutter rakk klatreren å fullføre 40 lengder og tre hindere. Dermed er Helene Olafsens rekord fra 2017 slått.

– Jeg hadde et bra tempo og en god følelse hele veien. Men dette hadde jeg aldri trodd, sier Midtbø om sin første rekord.

Med seier også i tredje øvelse, får klatreren med seg en tidsfordel inn i neste ukes jaktstart.

I «Styrkebane» skal deltakerne frakte sandsekker gjennom en krevende hinderløype. Håvard Tvedten mister tid i balansehinderet og havner på tredjeplass. Aksel Lund Svindal er den eneste av deltakerne som klarer å frakte to sandsekker over balansehinderet samtidig, men det holder likevel ikke til en førsteplass. Den er det nok en gang Magnus Midtbø som sikrer seg. Klatreren fullfører hinderløypen på kortest tid.

– Takknemlig

For Anne Margrethe Hausken Nordberg ender eventyret i semifinalen.

Orienteringsløperen hadde et mål å komme nettopp dit, og sier hun ikke er skuffet.

– Når øvelsene var som de var, og de tre andre er så sterke som de er, er jeg bare kjempefornøyd, sier hun og legger til:

– De er fantastiske utøvere som fortjener å være i finalen.

Nordberg beskriver lagkonkurransen Sisyfos sammen med Håvard Tvedten som noe av det kuleste hun gjorde i Mesternes mester. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / RUBICON TV/NRK

Nordberg sier samholdet i gjengen har vært fantastisk. Hun skryter av backingen de har gitt hverandre.

– Jeg er enormt takknemlig for at jeg fikk være med.

Orienteringspioner

45-åringen fra Karmøy er en av landets største orienteringsprofiler.

Hun er også den av årets deltakere som sist la opp karrieren som toppidrettsutøver.

Før hun la opp i august i fjor, rakk hun å samle elleve VM-medaljer og flere EM-titler.

Hun har én sammenlagtseier og en rekke enkeltseier i verdenscupen, i tillegg til 31 NM-gull.

Nordberg har også vunnet verdens største orienteringsarrangement, O-ringen, to ganger. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Nordberg er også første orienteringsløper i Mesternes mester.

Hun innrømmer at hun har kjent litt på presset om å representere sporten best mulig.

Likevel er hun glad for at særlig unge utøvere ser at orientering fortjener en plass i spotlighten.

– Det var det viktigste. Så får det være en bonus at jeg kom så langt som jeg gjorde.