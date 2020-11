Sirkusdirektør Arild Arnardo er død

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det opplyser familien i en pressemelding til NTB.

Tok over cirkuset fra sin far

Faren, Arne Arnardo, startet Cirkus Arnardo i 1949. Sønnen tok over i 1987.

Arne Arnardo døde 82 år gammel i 1995.

Sammen ble de tildelt Kongens fortjenstmedalje 16. mars 2015, med påfølgende audiens hos kongen og dronningen på Slottet.

Cirkus Arnardo Foto: Cirkus Arnardo - Fridgeir Walderhaug / NTB Ekspandér faktaboks Et norsk sirkus som ble etablert i 1949 av sirkusartisten og tryllekunstneren Arne «Arnardo» Lorang Andersen.

Fra 1975 fikk Arnardo konkurranse fra Norges andre omreisende sirkus, Cirkus Merano, som nå har lagt ned.

Arne Arnardo døde i 1995 under en forestilling på Tøyen i Oslo. Han mottok en rekke priser, deriblant Kongens Fortjenstmedalje i gull og Ridder av 1. klassen av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Etter at Cirkus Merano og Cirkus Zorba har lagt ned de siste årene, er det kun Cirkus Arnardo og Cirkus Agora igjen i Norge.

Sønnen er direktør i dag

Arild Arnardo etterlater seg kona Bjørg, deres to barn Are og Helen og to barnebarn.

I dag er det sønnen Are som er direktør for Cirkus Arnardo.