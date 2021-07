Han glemmer det aldri.

Simen Olsen var 19 år, og skulle delta i sin første drifting-konkurranse.

Panikken tok over i første sving, og han heiv seg på bremsen.

– Det gikk som det måtte gå, – rett i betongveggen, sier han og ler.

Heldigvis var ikke farten så høy, og bilen fikk bare noen skrap og sprekker.

I dag fremstår 24-åringen fra Høvåg i Lillesand langt mer trygg og selvsikker. Kanskje ikke så rart når han nå konkurrerer mot de beste drifterne i verden.

Simen Olsen (24) fra Lillesand deltar for første gang i verdensmesterskapet Formula Drift. Konkurransen foregår i USA og består av åtte løp i løpet av sesongen. Drifting handler om ekstrem presisjon, med kontrollert spinning gjennom svingene. I Formula Drift skal to biler kjøre mot hverandre i en såkalt «battle». Den første bilen skal kjøre så fine linjer som mulig. Bil nummer to skal ligge så tett som mulig opptil bil nummer én, og «speile» den andre bilens bevegelser. De beste balanserer med millimeterpresisjon mellom bilene og banen. Drifting er den eneste motorsporten som er basert på dommere. Sjåførene bedømmes ut fra vinkler, fart og røyk.

Alt å vinne

Som så mange andre, startet han med en gammel Volvo 940 turbo.

– Jeg sladdet rundt i Sørlandsparken og rundkjøringer på ulovlig vis, forteller han.

Nå er det langt mer organisert, profesjonalisert og ikke minst lovlig.

24-åringen har allerede kjørt tre av åtte runder i USA. Så langt har det gått over all forventning.

– Det er litt surrealistisk, men det er veldig kult.

– Vi er en gjeng med seks-sju gode venner på tur som følger en drøm, sier Simen Olsen. F.v. Mats Roland, Thorstein Eriksen, Stian Lilleskog, Mathias Imenes og Simen Olsen. Foto: Privat

Teamet består av venner som har vært med siden starten. Ingen av dem har noe særlig racing-erfaring.

– Vi er nye, og det er ingen som kjenner oss. Så ingen har forventninger, og det kan være en fordel.

For mens de beste har et voldsomt press på seg, med fans og sponsorer som forventer at de skal prestere, er Simen og teamet hans der for å lære.

– De har alt å tape og jeg har alt å vinne. Og det er jo litt gøy.

Simen Olsen kjører alltid med flammesikker dress, kjøresko, balaklava, hansker og hjelm. – Noen ganger har jeg vært så nervøs før start at kløtsjfoten rister så mye at jeg nesten kveler motoren. På noen baner er inngangshastigheten på 150 km/t før de drar i brekket og går 90 grader sidelengs gjennom svingen.

Hylles av eliten

– Simen Olsen er fremtidens navn.

Uttalelsen kommer fra norske Fredric Aasbø, tidligere verdensmester og nå ranket som nummer tre i Formula Drift.

Han har vært i sirkuset siden 2010. Med sine 35 år, er han å regne som en veteran i miljøet.

Fredric Aasbø er tidligere verdensmester i Formula Drift, og ligger nå som nummer tre på rankingen. Han syns det er gøy at de er to nordmenn som deltar i år. Foto: Larry Chen/Toyota Racing / Privat

Tilfeldigheter førte til at de to nordmennene møttes til battle i den første konkurransen i Atlanta i mai.

Aasbø gikk, ikke overraskende, seirende ut. Men han er likevel full av lovord om nykommeren.

– Han har det som skal til. Først og fremst virkelig «passion». Han er en ung, fin fyr. Flink til å kjøre, og han har bra backing og støtte. Nå trenger han bare å bygge erfaring.

Om de to skulle møtes til battle igjen er han ikke like sikker på utfallet.

– Vi er gode venner og har stor respekt for hverandre. Men på banen skal vi kappe huet av hverandre, flirer han.

Mellom kjøringene må han alltid sjekke dekkene. På en treningshelg kan det fort slites ut 12-14 bakdekk. Simen Olsen trener ofte på driftingbanen utenfor Lillesand når han er hjemme fra konkurransen i USA. Å satse en sesong i Formula Drift koster fort opp mot 1,5 millioner kroner. Pappa Asbjørn Olsen støtter sønnen både økonomisk og med tilrettelegging. I en garasje i Grimstad er Simen Olsens nye bil under bygging. Bilen skal bli en tro kopi av den han nå kjører med i USA, og skal brukes til trening og konkurranser i Norge. Motoren vil få opp mot 1000 hestekrefter. Dørene er laget av karbon-kevlar. Det er mer solid og sparer mye vekt. En gammel bil han til vanlig bruker på is fungerer godt som treningsbil i mellomtiden.

Vil bli best i verden

Men Simen Olsen har ikke dårlig tid med å skulle ta over tronen.

– Målet er selvfølgelig å være den beste en dag, men jeg har ikke noen tidsfrist på det.

Han er tross alt bare i starten av det han håper blir en lang karriere.

– Det er en sport jeg har forelska meg totalt i, og jeg vil ha det gøy så lenge jeg kan.

Fjerde runde av Formula Drift går av stabelen til helga i Eire, Pennsylvania.