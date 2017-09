Simek sier opp 150 ansatte: – Vi har vært avhengig av bedriften

Årsaken til oppsigelsene er at bedriften ikke har fått nok oppdrag. For tiden arbeider de med to skip, der et skal være ferdig i januar og et ved påsketider.

– Å permittere folk koster oss for mye. Derfor må vi gå til det skritt å si opp folk. Men vi tar inn igjen folk så snart vi har noe å gjøre, forklarer administrerende direktør Øyvind Iversen til Avisen Agder.

Administrerende direktør i Simek, Øyvind Iversen. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ønsker dem tilbake

Ifølge administrerende direktør Øyvind Iversen gjelder oppsigelsene i flere ledd av organisasjonen.

De ansatte i Simek har blitt informert om beslutningen. Iversen forteller at Simek ønsker at alle de ansatte en dag skal komme tilbake.

Han innrømmer likevel at ettervirkningene av oljekrisen har berørt bedriften hardt, og at det er mindre å gjøre nå enn for noen år siden.

Fungerende NAV-leder i Flekkefjord, Bente Tjørsvaag, bekrefter at oljekrisen har rammet Flekkefjord.

– Det har vært nedgangstider over en tid. Vi føler kanskje at bunnen er nådd og at ting begynner å snu, men det er klart at 150 oppsagte i Flekkefjord merkes. Det er ikke Norges største by.

Tjørsvaag sier dette betyr en del for arbeidsmarkedet i byen. Foto: Lars Eie / NRK

– Vi har vært avhengig av dem

Også Flekkefjord-Ordføreren Jan Sigbjørnsen (H) sier at den lille byen har hatt noen tøffe år.

– Det har hatt en hard tid etter oljekrisen. Dette var en av hjørnesteinsbedriftene våre, og vi har vært avhengig av bedriften, sier han og fortsetter:

– Vi håper de klarer å få nye oppdrag. Det vil gi mange ringvirkninger for resten av næringslivet i Flekkefjord.

Jan Sigbjørnsen syns det var trist å høre om oppsigelsene. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Får trolig ikke ny jobb i Flekkefjord

Tjørsvaag sier at mange Simek-oppsagte trolig må jobbe andre steder i landet om de søker via NAV.

– Arbeidsmarkedet i Flekkefjord greier ikke å ta imot 150 nye mennesker her og nå.

Hun tar likevel det hele med fatning, og forklarer at dette ikke er en unik situasjon.

– Vi har ingen panikk i NAV Flekkefjord. Vi har vært gjennom dette før, det har Simek også.

Styreleder Birger Skår ønsker ikke å kommentere saken til NRK i dag.