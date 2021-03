– Vi stiller oss bak Silje, sier gruppeleder Yngve Monrad i Tvedestrand Frp.

Silje Flaten Haugli ble utestengt fra valgkampen etter at hun kritiserte Sylvi Listhaug som ny leder av Frp.

– Hun er kjempedyktig, men hun er for kontroversiell og skaper mye splittelse i gruppen, sa Flaten Haugli i et intervju med NRK i februar.

Det skapte sterke reaksjoner internt i Frp.

Fylkesstyret, og senere sentralstyret, vedtok å utestenge lokallederen fra arrangementer i syv måneder.

Det betyr at hun ikke kan delta i valgkampen, eller på møter.

Agderposten omtalte saken først.

Lokallederen fra Tvedestrand kritiserte Sylvi Listhaug. Foto: Stian Lysberg Solum

– Går ad undas

Flaten Haugli sier til NRK at hun er overrasket over at nesten hele styret har trukket seg fra Tvedestrand Frp.

– Jeg visste at to av oss hadde meldt oss ut, men jeg visste ikke at hele lokallaget går ad undas. Det er selvfølgelig trist.

Hun forteller at Tvedestrand Frp har slitt med rekrutteringen, og at det derfor kan være vanskelig å finne nye som kan ta over.

– Jeg håper fylkesstyret gjør en innsats med å få inn noen andre, og holde driften videre.

Fylkesleder Christian Eikeland i Agder Frp sier at fylkesstyret jobber med å få på plass et midlertidig styre.

– Vi må se på hvilke muligheter vi har for å gjenoppbygge lokallaget.

Christian Eikeland er fylkesleder i Agder Frp. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Synd

Eikeland understreker at de vil jobbe for å holde lokallaget oppe, og at det ikke legges ned.

Hvordan vil du beskrive det som skjer i Tvedestrand nå?

– Det er synd at det har blitt slik som det har blitt, sier Eikeland.

Mener du det var riktig vedtak som ble gjort mot Flaten Haugli?

– Jeg står bak vedtaket som fylkesstyret har gjort, og som sentralstyret har behandlet anken på.

I vedtaket står det følgende:

«... uttalelser gitt til sentrale, regionale og lokale medier har bidratt til å skade partiets- og sentrale partimedlemmers omdømme.»

Flaten Haugli mener Frp har for få tydelige, unge kvinnelige stemmer. Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Ville vært feil å tie

Det er to uker siden Flaten Haugli ble utestengt for å ha uttalt seg kritisk om Listhaug.

Siden den gang har hun fått mange henvendelser.

– I dagevis fikk jeg telefoner og meldinger fra folk som ville si sin mening, forteller lokalpolitikeren.

27-åringen mener Frp har for få tydelige, unge kvinnelige stemmer.

Hun synes derfor det er ekstra synd at hun blir straffet for at hun uttalte seg kritisk.

– Det ville vært veldig feil for meg å tie, og ikke stå opp for det jeg tror på.

Har vurdert å melde seg ut

Hun angrer ikke på at hun kom med kritikken.

Lokalpolitikeren opplever å få støtte, men få tør å vise det offentlig, forteller hun.

– Jeg føler ofte at jeg må ta støyten for ting, og jeg lever fint med det. Jeg er vant til å være kontroversiell, og stå imot det etablerte. Det er derfor jeg meldte meg inn i Frp. Jeg tør å si ting som nødvendigvis ikke er så populært.

Hun har vurdert å melde seg ut av partiet.

– Det sitter langt inne å melde seg ut etter elleve års engasjement, understreker hun.

Flaten Haugli har ikke vært i kontakt med Listhaug etter at hun kritiserte henne offentlig.