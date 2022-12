Siktet for kroppsskade

En tenåring er siktet for kroppsskade etter at en gutt i tenårene ble funnet skadet ved Åpta i Farsund natt til mandag. Det sier politiadvokat Svein Håland, i Agder politidistrikt. I tillegg er tre tenåringer innbrakt av politiet og mistenkt for kroppsskade. De fire vil avhøres så fort som mulig, opplyser Håland.

Tenåringen som ble funnet skadet ble fløyet til Stavanger universitetssykehus. Skadeomfanget er så langt ukjent, ifølge Håland.

Det er blitt beslaglagt en rekke gjenstander i forbindelse med saken. Politiet vil ikke gå i detalj på hvilke gjenstander det er snakk om.