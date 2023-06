Siktet for ildspåsettelse – ber om fire ukers varetektsfengsling

Det opplyser politiadvokat og jourhavende jurist, Hanna Nilsen, i Agder politidistrikt til NRK.

Det holdes fengslingsmøte for mannen klokken 12 søndag. Den siktede kjent for politiet fra før av.

– Vi kommer til å be om fire ukers varetektsfengsling, sier Nilsen.

Mannen har fått oppnevnt forsvarer Nils Anders Grønås. Det er foreløpig uvisst hvordan mannen stiller seg til siktelsen.

Politiadvokat Hanna Nilsen sier at de vil be om fire ukers varetektsfengsling. Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Siktet for to branner

Politiet fikk melding om brannene rundt klokken 03.30 natt til søndag.

– Den første brannen viste seg å være brann i et søppelrom på et omsorgssenter ute på Nodeland. Brann nummer to var en brann i en plankehaug, som hadde spredt seg til en garasje, forteller operasjonsleder Knut Odde i Agder politidistrikt til NRK.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen på omsorgssenteret og startet utlufting. Tre eller fire beboere, samt en ansatt, ble sjekket av ambulansepersonell etter muligens å ha pustet inn røyk.

– De ansatte er blitt tatt vare på, og alt går nå som vanlig, forteller avdelingsleder Hege Ubostad Solgård ved omsorgsboligen til NRK.

– De ansatte på natt fulgte alle rutiner, og gjorde en formidabel jobb. Og begynte å slokke og fikk ringt brannvesenet, legger hun til.

– De ansatte er blitt tatt vare på, og alt går nå som vanlig, forteller avdelingsleder Hege Ubostad Solgård ved omsorgsboligen til NRK. Foto: Eirik Rognaldsen / NRK

Garasje brant ned

Brannvesenet klarte ikke å redde garasjen som ble overtent noen hundre meter unna omsorgsboligen.

Ole Christan Eidså som eier garasjen forteller til NRK at han ikke var til stede på adressen da det brant.

– Det er irriterende for det blir en del opprydning. Heldigvis var det ingen verdier i garasjen, sier Eidså.