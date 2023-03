Siktede i frysebokssaken blottet seg for Anne Marie

Jenta var bare ni år da naboen hennes blottet seg for henne i en bygd i indre Agder.

– Av en eller annen merkelig grunn merket jeg bare at det var noe bak meg, så jeg snur meg rundt, og der står naboen min på utsiden av huset sitt og blotter seg for meg.

Det sier Anne Marie til NRK. Hun står på verandaen til huset der hun bodde sammen med moren Monica tilbake i 2003.

Verandaen satte familien opp så Anne Marie kunne komme seg til og fra skolen uten å være redd.

Naboen ble i 2004 dømt for å ha blottet seg for den ni år gamle jenta.

I helgen ble det kjent at han er pågrepet i Sverige, siktet for likskjending etter at hans tidligere samboer ble funnet partert i en fryseboks på gården de to bodde på i Värmland i Sverige.

Mannen som er siktet for likskjending i Sverige er tidligere dømt for å ha blottet seg for naboen sin i 2003. Foto: Politiet

Mannen i 50-årene erkjenner likskjending. Han er også mistenkt for drap. Dette nekter han for.

Fikk voldsalarm

Mannen er dømt for flere andre forhold på Sørlandet og i Sverige, der han har bodd de siste ti årene.

I Norge er han dømt for voldtekt i 1993, samt to tilfeller av blotting i 2006 og 2007.

Anne Marie og Monica fikk voldsalarm da de bodde ved siden av naboen som nå er siktet i Sverige.

– Datteren min og jeg måtte gå med voldsalarm i tre år på grunn av naboen. Og det var ikke så særlig gøy å få høre, og ikke visste vi hvorfor, sier Monica.

Monica synes det er vanskelig å tenke på at hennes tidligere nabo er siktet for likskjending i Sverige. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Hun forteller at datteren var redd i denne perioden.

– Anne Marie var den som var mest redd. Jeg var mer sint, fordi han ødela familien vår. Jeg gikk høygravid, ventet baby. Han ødela hele den tiden, fortsetter Monica.

Forsvarer: Ingen relevans

Den siktede mannens forsvarer, Stefan Liliebäck, sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere tidligere dommer på sin klient.

– Dette er noe som har hendt for 20 år siden, og jeg tenker ikke det har noen relevans for det han er siktet for. Det er for gammelt, sier Liliebäck.

Stefan Liliebäck forsvarer den norske mannen i 50-årene. Han ser ikke relevansen mellom de gamle dommene mot ham, og saken han i dag har status som siktet i. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

– Det melder seg mange spørsmål

For familien i Agder vekker hendelsen i Sverige vonde minner.

– Jeg trodde aldri jeg skulle høre det navnet igjen. Det melder seg mange spørsmål. Mye av redselen kommer tilbake, sier Anne Marie.

Svensk politi mener kvinnen ble plassert i fryseboksen på gården i Sverige en gang etter september 2018.

En slektning av den avdøde kvinnen i 60-årene fortalte NRK i helgen at nær familie var svært bekymret for henne, og at de sommeren 2019 dro til huset i Sverige for å finne ut hva som hadde skjedd. Den siktede mannen skal da ha fortalt at samboeren var på tur med hunden.

Agder politidistrikt bekrefter til NRK at de er bedt om å bistå i arbeidet med å identifisere den avdøde kvinnen.

Omfattende straffehistorikk

Den siktede mannen i 50-årene har en omfattende straffehistorikk, viser dommer NRK har fått tilgang til. De første dommene ble avsagt allerede på 80-tallet, og gjelder vinningskriminalitet.

Anne Marie sier hun aldri trodde hun skulle høre navnet til mannen som blottet seg for henne i 2003 igjen. Foto: Heidi Ditlefsen / NRK

Den mest alvorlige dommen ble avsagt på begynnelsen av 90-tallet, da mannen var i midten av 20-årene.

Mannen ble i Agder lagmannsrett dømt til fem års sikring i en sak som gjaldt to tilfeller av voldtekt og et voldtektsforsøk.

Nekter for drap

Nordmannen som er mistenkt for å ha drept sin samboer og oppbevart henne i en fryser i flere år, innrømmet under fengslingsmøtet søndag å ha likskjendet sin samboer.

Men mannen nektet for å ha drept kvinnen. Han ble varetektsfengslet i 14 dager.

– Det finnes ikke tilstrekkelig bevis for at han har begått et drap, så enkelt er det, sier forsvarer Stefan Liliebäck.

Ifølge forsvareren har mannen gitt en forklaring til både politiet og retten for hva som ligger bak likskjendingen.

– Det kan jeg ikke uttale meg om, fordi jeg har blitt ilagt taushetsplikt av statsadvokaten, sier forsvareren.