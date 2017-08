Sikret kontrakter for 100 millioner kroner

– Jeg er henrykt over at vi har klart å sikre oss en slik prestisje-kontrakt. Det viser at vår dedikasjon og vårt harde arbeid sikrer oss oppdrag, sier administrerende direktør i Norsafe, Dag Songedal, i en pressemelding mandag.

Selskapet skal levere livredningssystem til oljeselskapet ENI's FLNG-fartøy, Coral South, utenfor kysten av Mosambik, sør-øst i Afrika.

«Freefall-systemer»

Kontrakten omfatter åtte såkalte freefall-systemer til fartøy som er under bygging hos Samsung Heavy Industries.

Arendalsfirmaet Norsafe skal levere åtte såkalte freefall-systemer til oljeselskapet ENI's FLNG-fartøy, Corla South. Foto: Norsafe

Kranene som tilhører sikkerhetsutstyret vil bli levert i november neste år, mens livbåtene først leveres i februar 2021.

Det vil leveres fem livbåter av typen GES 50 MKIII som har plass til opptil 70 personer og kan slippes fra en høyde på 47 meter. Og tre livbåter som har plass til 60 personer.

Har gått med underskudd

Norsafe Group har sitt hovedkontor på Tromøya og selkapet har 265 ansatte. Etter mange år med gode resultater har selskapet hatt røde tall i 2015 og 2016. I løpet av året i fjor måtte nærmere 100 ansatte slutte i selskapet.

Songedal mener den nye kontrakten er en milepæl i selskapets historie, og betegner den som enestående markedssitusjonen tatt i betraktning.

Siden 1903 har Norsafe produsert over 28 000 båter.