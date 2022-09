Siden Max (19) ble født, har renta vært historisk lav: – Vil helst ikke at den skal øke mer

Max Fosselie (19) har akkurat overtatt sin første leilighet sentralt i Kristiansand.

– Det er veldig stas at jeg har fått mitt eget sted, sier den ferske boligeieren fra Sørlandet.

Men med et lån han står for helt alene, følger han ekstra nøye med på hvilken vei renta går.

– Jeg vil jo helst ikke at renta skal stige så veldig, men jeg har regnet med at det kan skje.

I dag satte Norges Bank styringsrenta opp med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent. Dette er det høyeste nivået siden 2011.

Forventet stigning

Siden 19 år gamle Max Fosselie ble født i 2003, har renta vært historisk lav. Den tiden kan være forbi. For nå varsler Norges Bank at styringsrenta kan komme opp mot 3 prosent i løpet av vinteren.

– Selvfølgelig vil jeg merke det, men det er bare sånn det er. Så lenge jeg kan jobbe så mye som jeg har regnet med, så skal det gå greit, sier Fosselie som er tømrerlærling.

– Tok du høyde for at renta skulle fortsette å stige?

– Jeg regnet litt ekstra på det, ja, siden det har vært så mye snakk om det. Så jeg tenkte at det ville skje.

– Kan bli lettere

Selv om mange boligeiere må ut med mange tusenlapper ekstra i året etter nok en renteheving, kan situasjonen bli enklere for førstegangskjøpere.

Det mener Cecilie Langum Becker som er økonomikommentator i NRK.

– Det kan tenkes at det blir lettere å komme inn i boligmarkedet, fordi temperaturen senkes og de aller heftigste budrundene uteblir, sier hun.

Og for dem som planlegger å kjøpe sin første bolig den kommende tiden, har økonomieksperten følgende råd:

– Det aller viktigste er å sette seg en grense før man begynner å by, og ikke gå over den grensen selv om det er fristende. Det er lett å la seg rive med når man er midt i en budrunde.

Fall i markedet

Gjennom pandemien steg boligprisene mye. Becker sier ekspertene tror en del av oppgangen kommer til å bli borte.

– De fleste tror at det vil komme et fall i boligmarkedet neste år. Ingen tror foreløpig på et skikkelig stort fall, men at prisene vil komme litt ned.