SFO går gjennom rutinane

Fleire SFO går no gjennom rutinane sine, etter at ei ukjend kvinne forsøkte å hente ei jente frå SFO i Risør, skriv Agderposten. Broren til jenta kom for å hente ho samstundes som ho var på veg ut på parkeringsplassen der den ukjende kvinna venta.