Setter ut tusenvis av hummeryngel på sørlandskysten

– Nå har vi hjulpet hummeren i den mest kritiske fasen i livsløpet, sier Thomas Kristoffersen.

Han har sammen med flere andre fra Flekkerøy hummersamvirkelag satt ut hummeryngel utenfor kysten av Kristiansand.

Dette er den første yngelen som har blitt klekket på Flekkerøya for så å bli lagt ut i sjøen. Tidligere ble rognhummer sendt med fly til Kristiansund, yngelen ble deretter tatt tilbake til Sørlandet og satt ut. Det er det ikke behov for lenger ettersom det nå har kommet et hummerklekkeri på Flekkerøya i Kristiansand.

Målet med arbeidet er å holde liv i en hummerbestand under press. Hittil har det blitt satt ut 37.000 hummeryngel i området.

– Går du 50 år tilbake så var hummerfiske en næring, slik er det ikke lenger. Dette er et av mange tiltak som kan gjøres for å øke bestanden, sier Kristoffersen. Målet på lang sikt er at det faktisk kan bli en næring ut av det, understreker han.

Thomas Kristoffersen slipper ut en beholder full av hummeryngel i fjorden. Etter et opphold i trygge omgivelser på klekkeriet på Flekkerøy er hummeryngelen nå bedre egnet til å overleve. Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Styrker bestanden

Tiden etter hummerrogna klekkes er en sårbar periode. Den lille hummeryngelen flyter langs vannoverflaten og er et lett bytte for andre dyr. Det er dette hummerklekkeriet på flekkerøya vil forhindre, sier Kristoffersen.

Denne hummeren har nettopp slippet rognen sin ut i vannsystemet på klekkeriet på Flekkerøya. Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

– Vi setter hummer med rogn fanget i fjor ned i vannkar. Der står hummeren til den slipper rogna og hummeryngelen blir klekt. Deretter flyter hummeryngelen opp til vannoverflaten fordi den er så lett. I havet ville den blitt et lett bytte som siden den flyter opp på denne måten. Derfor lar vi det skje i trygge omgivelser her på hummerklekkeriet, sier Kristoffersen.

Hummeryngel blir samlet opp i kar på hummerklekkeriet ved Flekkerøya. Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Han forteller at når yngelen har skiftet skall fire ganger er den vokst til en størrelse og et nivå der den ligner mer på en hummer, og vil søke mot den trygge havbunnen. Kristoffersen påpeker at dette bidrar til at flere hummer overlever oppveksten.

– Forskning viser at overlevelsesprosenten stiger betraktelig når yngelen har blitt stor nok til å holde seg på bunnen, sier han.

Fredning og fangst av hummer Ekspandér faktaboks Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

Fra 1. oktober klokken 08.00 kan man fange hummer over hele landet.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane kan man fangste til og med 30. november.

I resten av landet kan man fangste til og med 31. desember.

I hummerfisketiden, fra 1. oktober til 31. desember, er det forbudt å sette eller trekke teiner fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fra og med lørdag klokken 24.00 til og med søndag klokken 24.00. Dette kalles helligdagsfredning. Det er ikke lov å sette eller trekke teiner til fangst av hummer på den samme kyststrekningen fra én time etter solnedgang til én time før soloppgang.

Hummer er bare tillatt å fiske med teiner tilpasset hummerfiske. Hummer tatt med annen redskap skal settes tilbake i sjøen. Kilde: Fiskeridirektoratet

Dugnadsarbeid

Dugnadsarbeid må til for at ting går som de skal på hummerklekkeriet. Foto: Hilde Skarvoy Gjestland / NRK

Hummersamvirkelaget fra Flekkerøy eier et lite havbeite utenfor Flekkerøy og Oksøy fyr. Her setter de ut en stor andel av hummeryngelen til eget fiske, men ti prosent av yngelen blir satt ut andre steder langs sørlandskysten. For å få ting til å gå rundt må dugnadsarbeid til på hummerklekkeriet.

– Vi er en gjeng på 15–20 stykker som har gjort en kjempejobb for å få dette til, sier styreleder Bård Georg Karlsen i Flekkerøy hummersamvirkelag.

Totalt er det omtrent 150 mennesker som har kjøpt seg en andel i hummersamvirkelaget som ifølge Karlsen skal været det eneste av sitt slag i Norge.