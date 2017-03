Setesdal får sitt eget varemerke

Den karakteristiske «Setesdalskrullen» er tatt i bruk for å lage det nye «Made in Setesdal/Laga i Setesdal»-merket, som lokale bedrifter nå kan søke om å merke produktene sine med.

Markedet, og særlig mange butikker, har etterspurt et slikt merke. Og nå er det klart, sier daglig leder Signe Sollien Haugå i Setesdal regionråd.

Lokalt er etterspurt

– Dette er et nytt symbol som vi tenker bedriftene skal få glede av. Lokal verdiskapning og sporbarhet er en merverdi som folk spør etter. Forbrukere har lyst til å se hvor produktene kommer fra, sier Haugå.

Det er laget noen kriterier som må oppfylles for at man kan bruke det nye merket. Næringsforumet gjennomgår søknadene som kommer inn og alle bedrifter som mener de har et lokalt produkt kan sende søknad.

Det må dokumenteres hvor råvarene kommer fra, hvor produktet er designet og graden av lokal bearbeiding.

Flere interesserte

Flere bedrifter har allerede meldt sin interesse for å ta merket i bruk, ifølge Haugå.

– Særlig på matsida og på håndverk liker folk lokale produkter. Bedriftene sier at de har lyst til å vise at produktene er herfra. Merket skal gi folk inntrykk av at produktet er av god kvalitet og lokalt, sier Haugå.