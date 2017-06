Sentralstyret i Frp: – Partiet er avhengig av at lokallaget i Arendal bidrar i valgkampen

– Når et lokallag meddeler at det legger ned driften midlertidig, er det forsvarlig av fylkeslaget å ta grep, skriver sentralstyret i et brev til Aust-Agder Frp.

12. juni fikk organisasjonsutvalget i Frp vite at styret i Arendal Frp ville legge ned sitt arbeid i påvente av at kravet om eksklusjon av Terje Stalleland ble behandlet, og i påvente av at facebooksiden som nå styres av bystyregruppen, ble overført til lokallagsstyret.

14. juni satte fylkesstyret Arendal Frp under administrasjon.

– Arendal Frp vil ikke drive valgkamp ved stortingsvalget til høsten. Vi kan ikke ha det slik, sa organisatorisk nestleder i fylkesstyret Odd Gunnar Tveit da.

Må restaurere arendalslaget

Nå ber sentralstyret om at Aust-Agder Frp innkaller til nytt årsmøte i lokallaget i Arendal så snart som mulig.

– Den politiske og organisatoriske virksomheten skal alltid stå i fokus uavhengig av om det er interne uenigheter, heter det i brevet.

Samtidig er det samme lokallaget rammet av eksklusjoner og utmeldinger.

Hvis det utvikler seg en koflikt i partilaget, skal vi søke å finne kompromisser og løsninger alle kan leve med, fremfor å forsterke striden. Fremskrittspartiets etiske retningslinjer, pkt 9

Innstiller på å ekskludere Solvei

Assisterende generalsekretær i Frp, Øivind Lid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Organisasjonsutvalget i Frp varsler nå at det ønsker å ekskludere tidligere lokallagsleder i Arendal, Bjørnar Solvei. Assisterende generalsekretær, Øivind Lid, skriver at Solvei har skadet partiets eller partimedlemmers omdømme.

Lid viser til facebooksider hvor Solvei gir sterke, negative karakteristikker av partiets førstekandidat til stortingsvalget, Åshild Bruun-Gundersen.

Åshild har ødelagt partiet og jeg er flau over å være medlem av et slikt parti. Bjørnar Solvei

I Agderposten 19. juni ga Solvei også partiledelsen i Frp det glatte lag etter at stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen ikke fikk noen fremtredene rolle ved åpningen av Gullknapp flyplass. Godskesen har nå meldt seg ut av Frp.

Bjørnar Solvei, tidligere leder av Arendal Frp. Solvei står nå i fare for å bli ekskludert av partiet. Foto: Svein Sundsdal / NRK

Maurith Julie Fagerland, tidligere kasserer av Arendal Frp, nå utmeldt av partiet. Foto: Leif Dalen / NRK

«Hadde partiledelsen for førstekandidaten hatt litt empati så hadde de gitt Ingebjørg den hederen hun fortjente i forbindelse med Gullknapp-åpningen. De burde skamme seg", sa Solvei til avisen.

Bjørnar Solvei var leder av Arendal Frp inntil laget ble satt under administrasjon. Han har frist til mandag på å svare partiet, og vil ikke uttale seg til NRK før den tid.

Ny utmelding

Tirsdag meldte kasserer i Arendal Frp, Maurith Julie Fagerland, seg ut av partiet. Bakgrunnen er Åshild Bruun-Gundersens ja til fylkessammenslåing og en opplevelse av at Ingebjørg Godskesen er blitt dårlig behandlet.

Fagerland skriver også at partiet holder hånden over «personer vi vet har utgytt de grusomste ting: både i dialogmøte og på Facebook. Og siste dråpe; hevnaksjonen nå siste helg. Med stygge utsagn på Facebook fra veteraner av partiet».

Jeg kan ikke lenger forsvare å være tilknyttet et parti som dyrker og heier frem kyniske krefter som bryter løfter alle veier. Maurith J. Fagerland

Maurith Julie Fagerland sier til NRK at hun regnet med at partiet ekskluderte henne dersom hun ikke hadde meldt seg ut selv.

– Kommer dere til å danne et nytt parti?

– Det vet jeg ikke, sier Fagerland.