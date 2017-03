Sendt til Barnevernsvakta etter ulovlig fest på barneskole

Klokken 22.18 fikk politiet melding om flere ungdommer som slåss i øvre del av Markens gate.

Da politiet rykket ut viste det seg at flere av ungdommene var mindreårige, og var en del av en ungdomsgjeng som ulovlig hadde tatt seg inn på barneskolen i Tordenskjoldsgate for å feste.

Flere av ungdommene var fra 14 år og oppover, og politiet valgte å sende flere til Barnevernsvakta.

Tordenskjoldsgate barneskole er varslet om innbruddet og festen.

Slik var natta for politiet

kl. 0302 Kristiansand: Melding om tilløp til slagsmål i Tollbodgata. 3 personer bortvist fra sentrum for resten av natta.

kl. 0250 Kristiansand: Melding om slagsmål utenfor et spisested i sentrum. Løste seg opp etter hvert. Ingen reaksjoner fra politiet.

kl. 0200 Kristiansand: Tre personer pågrepet, og anmeldt for bruk og besittelse av narkotika.

kl. 0156 Kristiansand: Vaktene på et utested i sentrum ber om bistand fra politiet i forbindelse med litt bråk. Rolig da politiet ankom.

kl. 0131 Lindesnes: Sort puddel funnet i Svennevik. Levert til Falck Mandal.

kl. 0125 Mandal: Melding fra et utested i sentrum om en beruset mann som ligger på gata. Mannen kjørt hjem av politiet.

kl. 0012 Gjerstad: Melding om skadeverk på en bil ved at det er laget bulker i bilen. Politiet avventer anmeldelse fra bileier.

kl. 0037 Kristiansand: Melding om par som krangler på Jernbanetomta. Ingen å se når politiet ankom stedet.

kl. 0032 Vennesla: Melding fra en adresse om høy musikk og krangling. Musikken dempet, og et kjærestepar hadde kranglet.

kl. 0018 Lillesand: Melding om beruset mopedfører. Stoppet av politiet. Fører var edru.

kl. 0019 Arendal: Melding fra en adresse om mulig innbrudd i bolig. Viste seg at det ikke hadde vært noe innbrudd.

kl. 0012 Kristiansand: Melding om overstadig beruset mann i Markens gate i sentrum. Borte da politiet ankom.

kl. 2352 Kristiansand: Mindreårig gutt anmeldt for bæring av kniv og urinering på offentlig sted i sentrum.

kl. 2245 Lyngdal: UP gjennomført fartskontroll. To førerkort ble beslaglagt etter hastighet på 120 og 111 km/t i 70-sone. I tillegg ble sju forenklede forelegg for andre fartsovertredelser delt ut.

