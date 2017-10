Seks pågrepet etter ran

Seks menn i alderen 19-21 år er pågrepet etter et ran i en bolig i Vågsbygd i Kristiansand i natt. En person i boligen ble utsatt for vold, men skal ikke være alvorlig skadd, ifølge politiet. De seks er siktet for ran eller medvirkning til ran.