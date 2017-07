Seks forenklede forelegg til sjøs

Politibåten kontrollerte 28 båter i Kristiansand og Lillesands skjærgården i går kveld. Tre båtførere ble ilagt forenklede forelegg for fart, to for manglende bruk av redningsvest, og en person fikk for å ikke oppfylle kravet til minstealder.