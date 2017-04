Men hvis du har inntrykk av at alle nordmenn drar til påskefjellet de kommende dagene, så er det feil. Faktisk så velger halvparten av oss å kose oss hjemme i påske.

Det viser en fersk spørreundersøkelse som Kantar TNS har gjennomført blant 1097 nordmenn over 18 år på oppdrag for NHO Reiseliv. Den tar for seg nordmenns reisevaner i påskeferien.

Fulle fjell

Blant dem som ferierer innenlands i påska, velger 63 prosent hytteferie.

Ordfører i Bykle kommune, Jon Rolf Næss. Foto: NRK

– Vi regner med at det er opp mot 20.000 mennesker i kommunen hver påske, sier Bykle-ordfører Jon Rolf Næss.

Med sine 952 innbyggere betyr det at befolkningstallet i Bykle kommune vil bli 21 ganger større enn vanlig.

To millioner på reise

Undersøkelsen viser at annenhver nordmann er på reise i påsken og 75 prosent ferierer innenlands. Det vil si at rett under to millioner mennesker skal på reise i Norge denne påsken, basert på SSB-tall.

Undersøkelsen viser også at det er folk fra Oslo og Akershus som reiser mest, mens andelen som ikke skal på påskeferie er størst i sør.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold, er opptatt av at også de som er hjemme i påsken, skal ha et godt tilbud.

Administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold Foto: Per Sollerman

– Det at én av to nordmenn ikke drar på ferie, understreker behovet for å ha et godt påsketilbud i byer og lokalsamfunn, med både opplevelser, restaurantbesøk og lokalturer som viktige aktiviteter for lokalbefolkningen.

– Reiselivet finnes både på fjellet og i lavlandet, understreker hun.

Stor pågang for DNT

DNT forventer stor pågang på høyfjellshyttene sine denne påsken.

Generalsekretær i DNT, Nils Øveraas. Foto: Elin Hansson

– Med sen påske er det naturlig at snøen smelter i lavereliggende områder. Vi venter derfor at flere søker mot høyfjellet, sier generalsekretær Nils Øveraas i DNT.

– Hyttene våre har godt med snø til skisugne påsketurister i mange områder. Det er spesielt fine forhold vest på Hardangervidda, i Breheimen, Jotunheimen vest, Skarvheimen og i Nord-Norge.

Turisthytter med flest overnattinger i 2016 Ekspandér faktaboks Haukeliseter Fjellstue - 20560. Gjendesheim - 19 603. Preikestolen Fjellstue - 16482. Finsehytta - 16 266. Rondvassbu - 12 292. Fondsbu - 9 372. Gjendebu - 8 595. Sæteren gård, Bærum - 8410. Glitterheim - 7 596. Geiterygghytta - 5 831. Kilde: DNT

Finsehytta, Haukeliseter og Gjendesheim er noen av de mest besøkte hyttene rundt påske. Det er fordi de er svært lette å komme seg til, enten med bil eller tog.

Ifølge DNT er også hytter som Rondvassbu i Rondane, Fondsbu i Jotunheimen og Geiterygghytta i Skarvheimen veldig populære, selv om de krever litt mer av hver enkelt å komme seg inn til.

Hvis man er lur kan man legge påskeferien til en av disse hyttene som DNT anbefaler til NRK.

DNTs føremelding beskriver forholdene i utvalgte fjell- og turområder i Norge. Lurer du på hvordan forholdene er der du skal, kan du klikke deg inn HER.